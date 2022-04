Ostern, das Fest der Auferstehung Jesu, berührt die Menschen jedes Jahr. Somit war es schön, dass dieses hohe Fest diesmal wieder gemeinsam in den Gottesdiensten gefeiert werden konnte. Schon am Gründonnerstag war die katholische Kirche St. Wendelin gefüllt von Menschen, die gemeinsam mit Gemeindereferent Thorsten Gut in die bewegendste Zeit der Karwoche gehen wollten.

„Wir feiern heute

...