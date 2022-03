Eisprinzessin Elsa trifft auf Harry Potter

Reilingen. Kinder haben eine große Freude daran, sich zu verkleiden und in andere Rollen zu schlüpfen. Dies fördert ihre Kreativität, regt gleichzeitig ihre Fantasie an und noch dazu ist das Rollenspiel ein wichtiges Element, das das Kind in seiner Entwicklung fördert. An Fasching kann diese Freude gleich an mehreren Tagen und den gesamten Kindergartentag über ausgelebt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weshalb es in der Kindertagesstätte „Haus der kleinen Hase“ eine klare Sache war, dass die Faschingstage auf jeden Fall so richtig gefeiert werden. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation war es nicht möglich, dass alle Gruppen zusammen feiern konnten und somit hat sich jede etwas ganz Besonderes überlegt.

In Gesprächen mit den Kindern wurde vorab besprochen, welche Themen sie besonderes interessieren und mit was sie sich vor Fasching gerne intensiver beschäftigen möchten. Das gewählte Thema wurde somit das Motto der Faschingsparties am Schmutzigen Donnerstag und Kinder sowie Erzieherinnen begannen gemeinsam mit den Vorbereitungen. Es wurden Dekorationen gebastelt, Bilder gemalt, die Gruppenzimmer geschmückt und die Aufregung wuchs, bis der Schmutzige Donnerstag endlich da war.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bei der Wüstenhasen-Gruppe dreht sich alles um die Zauberei und die Magie. Verkleidet als Zauberer, Harry Potter, Hexe oder Elfe haben die Wüstenhasen ausgelassen die fünfte Jahreszeit gefeiert und hielten aufgeregt ihre Eintrittskarte für ihren Höhepunkt des Tages in der Hand, die große Zaubershow. Mit Hut und Zauberstab begeisterte der Magier die Kinder, die er immer in kleinen Gruppen zu seiner Vorführung einlud.

Lustige Party auf der Burg

Die Feldhasen machten eine Zeitreise ins Mittelalter und feierten in ihrer Feldhasen-Burg. Diese betraten die Kinder durch eine selbst gebastelte Zugbrücke und wurden dort herzlich mit mittelalterlicher Musik begrüßt.

Stolze Ritter, hübsche Burgfräulein, Prinzessinnen und sogar ein Drache waren dort zu finden und alle feierten ausgelassen, so wie man es schon früher auf den Burgen gemacht hat. Das Gruppenzimmer der Wiesenhasen verwandelte sich in die Welt der Walt-Disney-Filme. Auf der dortigen „Dunkelparty“ mit tollen Lichteffekten trafen sich Stars wie Bambi, Micky Mouse, das magische Einhorn oder die bekannte Eisprinzessin Elsa.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Eisprinzessin war übrigens in jeder Gruppe zu finden und galt bei den Mädchen als großer Favorit bei den diesjährigen Verkleidungen im „Haus der kleinen“ Hasen. Die kleinen Filmstars ließen es sich mit Saft- Cocktails gut gehen und tanzten ausgelassen zu den großen Disney-Hits.

Auch die aller kleinesten im Hause, die Krippengruppen Schnee- und Polarhasen, waren selbstverständlich in Faschingsstimmung und feierten den Karneval der Tiere. Ihr Bereich verwandelte sich in einen bunten Zoo, in dem kleine Löwen durch die Zimmer krabbelten und sich Bienchen und Schmetterlinge lustig im Kreis drehten.

Somit war der Auftakt in den Fasching am Schmutzigen Donnerstag mehr als gelungen und keine Frage, dass die Kinder am Freitag gleich weiterfeiern wollten. Dieser Tag trug den Namen „Schlafmützentag“ und alle kleinen Hasen kamen mit ihren Schlafmützen in den Kindergarten. Rosenmontag und Faschingsdienstag war das Verkleiden ebenfalls erlaubt und die Erzieherinnen staunten nicht schlecht, welche tollen Ideen die Kinder für ihre Verkleidungen hatten.