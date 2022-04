Familie Schirmer aus Reilingen schafft es nicht zum Sieg

Reilingen. Die Legoland Familien-Challenge ist vorbei, das Ergebnis steht fest. Für Jakob (12), Simon (10) und Papa Clemens Schirmer hat es allerdings nicht gereicht. Sie gehören nicht zu den fünf Gewinnern, die sich über ein exklusives Übernachtungspaket im neuen Ninjago-Quartier im Legoland freuen dürfen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch es war eine Zeit, die die Familie nicht vergessen wird, eine kurze Zeit, in der sie das „Gefühl berühmt zu sein“ erlebten. „Unsere Jungs sind nach wie vor stolz auf die Beiträge und bauen jetzt ohne Zeitdruck weiter“, sagt Clemens Schirmer, der berichtet, wie die vergangenen Tage für die Familie waren.

Das Ergebnis wurde für Ende März angekündigt. Nach der Schule riefen Jakob und Simon also direkt die Internetseite des Legolands auf, die fünf Gewinner waren zu sehen. Das Team „Brick your life“ war nicht dabei. „Zu gerne hätten sie im neuen Ninjago-Quartier übernachtet und direkt mit den Lego-Baumeistern gesprochen. Sie hatten bereits geplant, bei allen Freunden, die ebenfalls legobegeistert sind, Fragen zu sammeln, die sie dann den Baumeistern des Legolands hätten stellen wollen“, verrät Clemens Schirmer. Stolz auf sich sind die Jungs trotzdem: „Es war eine super Challenge und eine tolle Zeit mit Spannung, mit Spiel und einer gigantischen Menge Legosteinen“, sind sich die Brüder einig, die sich bei allen bedanken, die für sie abgestimmt und in den vergangen Tagen mitgefiebert haben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Wettbewerb Reilinger Familie baut für Legoland-Challenge einen Ninja-Traum Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Wettbewerb Finalrunde: Reilinger Familie baut Ninjago-Schlafzimmer aus 5500 Lego-Steinen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Wettbewerb Reilinger Familie baut sich mit einer Lego-Geburtstagstorte ins Finale Mehr erfahren

Geburtstagstorte ausstellen

Als Trostpreis wurden Simon und Jakob nun zur Saisoneröffnung eingeladen. Dort dürfen sie ihr Bauwerk – die Geburtstagstorte – aus der ersten Runde in einer Vitrine ausstellen, die während dieser Saison im Legoland zu sehen sein wird. „Lego bauen werden sie natürlich weiterhin mit viel Begeisterung“, sagt Clemens Schirmer.