Lametta für die „Best Ager“

Reilingen. Ein großer Bestandteil der Gesellschaft sind die Senioren, die gerade infolge der Corona-Pandemie wieder ins öffentliche Leben eingebunden werden sollten. In Reilingen wird der älteren Generation die nötige Aufmerksamkeit mit verschiedenen Veranstaltungen entgegengebracht. So auch am Sonntag, an dem die Gemeinde nach pandemiebedingter Pause erstmals wieder zum Adventskaffee, der „Silberperlenweihnacht“ in die Mehrzweckhalle einlud.

Zur Einstimmung trug das Hohner-Akkordeon-Orchester (HAO) unter der Leitung von Johannes Grebencikov Instrumentalversionen bekannter Weihnachtslieder vor, die die Anwesenden zum Mitsingen animierten.

„Silberperlen“ begrüßt

Als Bürgermeister Stefan Weisbrod in gewohnter Manier „seine“ Senioren begrüßte und Dank an alle Organisatoren und Helfer aussprach, war die sich immer mehr füllende Mehrzweckhalle dank des HAO bereits in festlicher Stimmung. Während Weisbrod ein Weihnachtsgedicht zum besten gab und Kuchen und Kaffee bereits von den fleißigen Helferinnen serviert wurden, konnte das weihnachtliche Beisammensein beginnen.

Dies wurde im weiteren Verlauf durch ein umfassendes Unterhaltungsprogramm untermalt. Der Männergesangverein sowie anschließend die „ChoryFeen“, beide unter Leitung von Wolfram Sauer, sorgten mit ihren Liedbeiträgen für fröhliche Stimmung unter den Senioren. Diese durften sich dann auch über einen Beitrag der ganz jungen Generation freuen: Die Kleinen des Kindergartens St. Joseph entzückten mit vier Liedern samt Gitarrenbegleitung.

Die Kinder freuten sich über einen Besuch vom Nikolaus, der ein Gedicht vortrug und auch ein Geschenk für jeden dabei hatte. Während der Nachmittag dann bei anregenden Gesprächen ausklang, durften sich die Senioren noch über das weihnachtliche Klavierspiel von Christoph Scholz freuen. hef