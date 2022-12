Mit Gaben unterwegs

Reilingen. Seit fast fünf Jahrzehnten besucht am Nikolaustag eine Abordnung der Freien Wähler alle Reilinger Betreuungseinrichtungen. In Corona-Zeiten gab es leider nur ein kurzes Treffen mit Abstand an der Haustür, insofern war die Freude groß, wieder direkt mit den Kindern in Kontakt zu kommen und die unglaublich behagliche weihnachtliche Stimmung in den Gebäuden wahrzunehmen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Waren es früher zwei Kindergärten, so sind es inzwischen sieben Einrichtungen, die das FW-Team, diesmal mit Baby Sami an Bord und Mama Nilgün Atasoy, Marcel Dörfer und Vorsitzender Sabine Petzold besuchte, voll beladen mit Äpfeln für alle Kinder, Reilinger Käskuchen und Weihnachtssternen.

Während die Kleinen im Oberlin-Kindergarten noch ganz gespannt auf den Nikolaus warteten, hatte er den Weg zu den anderen Kindern bereits gefunden. Noch ganz inspiriert von seinem Besuch trug die Schmetterlingsgruppe vom St. Anna-Kindergarten das Gedicht „Aus dem Fenster schau raus“ vor. In dieser fröhlichen Stimmung rundete die kleine Vivian mit ihrem Gedicht „Fragen an den Nikolaus“ die liebevollen Beiträge wunderbar ab.

Dank an Erzieherinnen

In den Kitas der kleinen Sterne und Hasen sowie im St. Anna-Kindergarten war schon Ruhe eingekehrt, wogegen die Kinder vom Kindertreff und Postillion sich bereits wieder in ihrem Freigelände beschäftigten – über allem schwebte spürbar die Stimmung dieses besonderen Tages.

Ein großer Dank der Freien Wähler ging in jeder Einrichtung an alle Beteiligten, die eine ausgezeichnete und qualifizierte Arbeit mit den Kleinsten der Gemeinde leisteten. Gerade im zurückliegenden Zeitraum habe das Personal in den Kitas eine ganz intensive schwierige Zeit erlebt und alle Herausforderungen in den Griff bekommen, loben die Freien Wähler in ihrem Bericht. zg