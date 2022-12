Alter Schulhof in Neulußheim wird zur Budenstadt

Was macht eigentlich die Faszination von Weihnachtsmärkten aus? Der Lichterglanz, Glühwein oder weihnachtlich geschmückte Buden? In Großstädten mögen die Antworten anders ausfallen als in der Vier-Sternegemeinde. Nach zwei Jahren ohne Weihnachtsmarkt haben die Neulußheimer ihren Weihnachtsmarkt im Alten Schulhof quasi wieder herzlich in ihre Arme geschlossen. Noch vor Beginn war es ein emsiges

...