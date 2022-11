Nachtumzug in Planung

Reilingen. Die Planungen für den vierten Reilinger Nachtumzug am Freitag, 20. Januar, – Start ist um 19.11 Uhr – laufen auf Hochtouren. Damit alles klappt, muss bereits im Vorfeld an alles gedacht werden: Zugverlauf, Teilnehmer, Versorgungsstände und Sicherheitsfragen. Immerhin soll das Spektakel an die Erfolge der bisherigen Umzüge anschließen. Und die können sich sehen lassen, der Nachtumzug hat sich in der Region herumgesprochen und ist zu einem Anziehungspunkt für alle Narren geworden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Alle interessierten, närrischen Zugteilnehmer werden von der Gemeindeverwaltung gebeten, sich anzumelden.

Das Anmeldeformular findet sich auf der Homepage der Gemeinde. Ansprechpartner im Rathaus ist Uwe Schuppel, Telefon 06205/95 21 13, E-Mail uwe.schuppel@reilingen.de. zg