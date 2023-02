Reilinger Schillerschule gewinnt Bezirksentscheid beim Schach

Reilingen. Nach drei Jahren Corona-Pause wurden die jährlichen Schulschach-Mannschaftsmeisterschaften des Mannheimer Bezirks mit der stattlichen Zahl von insgesamt 61 Teams aus 17 Schulen an zwei Tagen ausgetragen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Grundschule in Mannheim-Seckenheim kämpften 25 Grundschulteams, davon vier reine Mädchenteams, um den begehrten Pokal und die damit verbundene Qualifikation für die nordbadischen Schulschachmeisterschaften im März in Karlsruhe. Nach fünf Runden hartem Kampf mit jeweils 15 Minuten Bedenkzeit pro Spieler konnte der Turnierleiter, Schulschachreferent Thomas Bareiß, den Pokal an das Team der Friedrich-von-Schiller-Schule in Reilingen, bestehend aus Linnea Rhein, Lukas Buzengeiger, Maximilian Baumgärtner und Frederick Reeb, überreichen.

Der zweite Turniertag fand für die anderen Wettkampfklassen (WK) im Liselotte-Gymnasium in Mannheim statt. Zwar war nur ein Realschul- und kein Hauptschulteam unter den 36 Viererteams dabei, aber fünf reine Mädchenteams. Mit dabei war unter anderem die Marion-Dönhoff-Realschule Brühl/Ketsch mit ihrem Betreuer Norbert Blum.

Mehr zum Thema Bildungsangebot Infotag Theodor-Heuss-Realschule Hockenheim: Profile „Bilingual“ und „IT“ Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Digitalisierung Wenn der Chatbot zu texten beginnt - und was das für Mannheimer Schulen bedeutet Mehr erfahren

Nach spannendem Turnier mit 20 Minuten Bedenkzeit wurden die Pokale an die Teams des Karl-Friedrich-Gymnasiums (WK1, 2002 und jünger und WK2, 2005 und jünger), die Teams des Johanna-Geissmar-Gymnasiums (WK3, 2008), die Teams des Liselotte-Gymnasiums (WK4, 2010) und die Teams des Bach-Gymnasiums (WK5, Klasse 5 und WK Mädchen) überreicht. Die Teams haben sich damit für die nordbadischen Schulschachmeisterschaften qualifiziert. tb