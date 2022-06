Reilinger schwelgen beim Lichterfest in pastellen Farbtönen

Reilingen. Erneut war der Wettergott bester Laune, als Förderverein und Arbeitskreis Burg Wersau zu ihrem zweiten Lichterfest auf dem Gelände der ehemaligen Burganlage einluden. Das schlechte Wetter wurde einfach auf den Vortag verlegt und so war am Festtag das Gelände nicht ganz annähernd knochentrocken, wie zunächst befürchtet. Die Veranstaltung begann bereits am Nachmittag und so konnten die Besucher die hübsch hergerichtete und durch etliche arbeitsintensive Stunden in einem gepflegten Zustand befindliche Parkanlage zunächst bei Tageslicht anschauen, bevor zu späterer Stunde die Beleuchtung ganz andere Akzente setzte.

Zum ersten Auftritt durfte der Musikverein Harmonie Reilingen auf der Bühne begrüßt werden, welcher trotz der immer noch sehr warmen Temperaturen unermüdlich seine Musik zum Besten gab und mit einem großartigen Auftritt für Volksfeststimmung und zahlreichen Beifall bei den begeisterten Besuchern sorgte.

Im Anschluss folgte eine offizielle Ansprache durch Bürgermeister Stefan Weisbrod und ersten Vorsitzenden des Fördervereins Benny Schaich-Lebek, die die zahlreichen Gäste willkommen hießen. In deren Verlauf begrüßte der Bürgermeister die zahlreich erschienenen ukrainischen Flüchtlinge, welche mit selbst hergestellten süßen Leckereien ihre Dankbarkeit für die freundliche Aufnahme durch die Gemeinde und ihrer Bürger zum Ausdruck brachten. Die hervorragend schmeckenden Erdbeerkuchen wurden sogleich an die anwesenden Gäste verteilt, wofür es regen Zuspruch mit entsprechendem Applaus gab. Im Verlauf des Abends wurden dann noch die Kontakte intensiviert.

Musik sorgt für gesellige Stunden

Am Abend begann das musikalische Hauptevent der Veranstaltung. Charly Weibel sorgte zunächst solo mit seinen Mundartliedern in kurpfälzischer Sprache für Begeisterung, bevor er mit seinem Kollegen Jens Penther, Gitarre, als Band „JayCee“, verstärkt durch Drummer René Lauk, Evergreens aus mehreren Jahrzehnten zu Gehör brachte und somit für allerbeste Stimmung unter den Anwesenden sorgte.

Die Helfer der Veranstaltung, ebenfalls bester Laune, freuten sich über den sehr starken Zuspruch aus der Bevölkerung, nicht nur aus Reilingen, sondern aus der ganzen Region, und so waren die Besucherzahlen weit über den Erwartungen von Förderverein und Arbeitskreis Burg Wersau. Entsprechend stark frequentiert waren die Kasse und die Ausgabe für die Getränke und Speisen, sodass nicht nur ein Mal Nachschub geordert werden musste, was mit Sicherheit auch an den tollen Leckereien der hiesigen Metzgerei Ehehalt und der Reilinger Bäckerei Jürgen Schieck lag.

Großes Lob für das Gelände und die Organisation des Festes gab es von den Besuchern und so durften die Mitglieder des Arbeitskreises und des Fördervereins viele Fragen zum Archäologiepark, zur Historie und Zukunft des Areals beantworten. Am Vorabend wurden dann letzte Vorbereitungen für das Lichterfest getroffen, so die Einrichtung der Beleuchtung durch die Hockenheimer Lichtkünstler Pendeloque, die auch dieses Mal durch ihre Akribie für eine spannende und atemberaubende Illumination des Geländes sorgten. Ein Höhepunkt war die animierte Einblendung der Mühle inclusive des Bachlaufs im vorderen Bereich des Grundstücks.

Perfekte Illusionen

Am Folgetag des Lichterfestes hatte bestimmt fast jeder Helfer einen Muskelkater oder einen krummen und schmerzgeplagten Rücken, aber das war es für jeden Einzelnen wert, waren sich die Mitglieder von Förderverein und Arbeitskreis angesichts des Erfolgs der Veranstaltung einig. zg/ad