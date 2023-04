RKG verstärkt sich mit Dario Schmidhuber

Zwar wird Erfolgscoach Wolfgang Laier in der kommende Runde der 2. Ringen-Bundesliga am Mattenrand der RKG Reilingen/ Hockenheim stehen, doch im Kader des ehemaligen Erstligisten wird sich nicht allzu viel ändern. Der einzige Verlust aus der Stammmannschaft ist Alex Zentgraf, der im vergangenen Jahr starke Ansätze gezeigt hat. Doch diesen Abgang kompensiert die Ringkampfgemeinschaft nun eindrucksvoll. Mit Dario Schmidhuber kommt ein Greco-Spezialist, der 2022 noch zwölf Kämpfe in der Bundesliga für den SVA Nackenheim bestritten hat.

Schmidhuber, der aus der Nähe von Heilbronn stammt, ist für die Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm griechisch-römisch vorgesehen und wird somit in der kommenden Hinrunde den oft wichtigen letzten Kampf für die Ringkampfgemeinschaft bestreiten.

Der 26-jährige Polizist ist praktisch auf der Matte zuhause: Aus einer Ringerfamilie stammend, fing er im Alter von sechs Jahren mit dem Sport an und konnte seitdem vielen Erfolge feiern. Nach dem Karrierebeginn in seinem Heimatort Meinsheim, ging er vier Jahre in Stuttgart auf die Matte, bevor er zum SV Alemannia Nackenheim wechselte und dort den endgültigen Durchbruch schaffte. Dort war er in den vergangenen beiden Runden fester Bestandteil der Bundesligamannschaft. Da die Nackenheimer in der kommenden Saison keine Mannschaft gemeldet haben, schlug die RKG bei Schmidhuber zu und füllt somit die Lücke, die Zentgraf hinterlässt, mehr als gleichwertig und verfügt weiterhin über eine starke deutsche Greco-Achse.

Das freut vor allem den neuen Coach im klassischen Stil, Robin Laier: „Ich bin froh, Dario diese Saison im Team zu haben. Er hat in den letzten Jahren starke Kämpfe in der Bundesliga abgeliefert und konnte beispielsweise den amtierenden deutschen Meister bezwingen.“

Liga insgesamt mit Qualitätsschub

Etwas mehr als fünf Monate sind es noch, bis zum Saisonstart in der 2. Ringen-Bundesliga und die Süd-Staffel mit Reilingen/Hockenheim hat nochmals enorm an Qualität gewonnen. Denn mit der SVG Weingarten kommt ein Aufsteiger, dem viele den direkten Durchmarsch in die Bundesliga zutrauen, als neuer Kontrahent hinzu. Außerdem trifft die RKG mit Absteiger Nürnberg wieder auf einen alten Bekannten aus Bundesligazeiten.

Doch die Team-Chemie bei der Ringkampfgemeinschaft scheint zu stimmen, viele junge hochtalentierte Athleten wie Joshua Morodion oder Alan Golmohammadi entschieden sich, trotz Begehrlichkeiten anderer Vereine, weiterhin in Reilingen auf die Matte zu gehen. Durch die Verpflichtung von Olympiamedaillengewinner Denis Kudla konnte die RKG zudem ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz setzen.