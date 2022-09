Sich dem Ort stärker öffnen

Reilingen. Der Sommer nähert sich seinem Ende – und mit ihm endet die Reihe der Beach-Partys, mit denen das Achat-Hotel an der Hockenheimer Straße auf sich als Location aufmerksam gemacht hat. Eine kleine, aber feine Eventreihe, die nicht groß beworben wurde, wie Achat-Manage David Köllner-Holzapfel im Gespräch mit dieser Zeitung betont.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seinem Haus und ihm ging es bei der Reihe auch nicht primär ums Geldverdienen, sondern zwei andere Gesichtspunkte standen im Mittelpunkt: Präsentieren und Lernen.

Die Achat-Gruppe, in der näheren Umgebung zählen die Häuser in Schwetzingen und Hockenheim dazu, wollen sich ihren Heimatgemeinden künftig stärker öffnen. Nicht nur als Beherbergungsbetriebe wahrgenommen werden, sondern auch als Locations, in die man abends zum Essen, Feiern oder für einen Drink an der Bar geht. Dazu dienen vor Ort übers Jahr eine Reihe von Veranstaltungen, so der Geschäftsführer, angefangen vom Tanz in den Mai über kulinarische Weltreisen bis hin zu den Beach-Partys.

Mehr zum Thema Neue Veranstaltungsorte Hockenheimer Nacht der Musik kehrt zurück Mehr erfahren

Der zweite Aspekt ist die Corona-bedingte Pause mit Lockdowns. Diese betraf nicht nur die Gäste sondern auch das Team des Hotels. Zwei Jahre mit wenig Praxis haben ihre Spuren hinterlassen, weshalb Köllner-Holzapfel sein Haus dezent öffnen wollte.

Menschlichkeit leben

So haben die Mitarbeiter die Gelegenheit, sich wieder als Team zu finden, langsam in den Beruf zurückzufinden. Ein sehr wichtiges Moment für den Manager, zu dessen Philosophie es zählt, die Mitarbeiter als Partner zu sehen, die sich im Hotel und im Restaurant genauso wohlfühlen sollen wie die Gäste. „Man muss Menschlichkeit auch leben“, lautet sein Credo.

Diese Phase des Wiederaufblühens läuft in Köllner-Holzapfels Augen langsam aus, weshalb er durchstarten, sich im Ort bekannt machen möchte. Wozu das Instrument der Beach-Partys zählte. Um für diese Platz zu machen, wurde die Hecke zur Hockenheimer Straße hin entfernt, die Location aufgebaut. Ein sichtbares Zeichen der Öffnung. aw