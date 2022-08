Straßenfest mit Livemusik

Reilingen. Der beliebte „Spass uff de Gass“ ist zurück in der Alten Friedhof- und der Graf-Zeppelin-Straße. Das Fest der Reilinger Vereine – organisiert von der Kultur- und Sportgemeinschaft (KuSG) in Kooperation mit der Gemeindeverwaltung – wartet am Samstag, 10. September, mit zahlreichen Ständen und deren allseits geschätzter Speisenvielfalt und Unterhaltung sowie einem vielseitigen Bühnenprogramm auf.

Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr eröffnet um 11 Uhr das bunte Treiben auf der Bühne am Franz-Riegler-Haus. Anschließend werden die Gäste von KuSG-Vorsitzender Sabine Petzold begrüßt und wird Bürgermeister Stefan Weisbrod das Fest eröffnen, begleitet von Böllerschüssen des Schützenvereins.

Um 14.30 Uhr läuten die Musikfreunde das Nachmittagsprogramm ein. Es folgt der Ehrungsteil der Gemeinde – Blutspender, Vereinsvorstände und Sportler werden auf die Bühne gebeten. Dazu unterhalten der MGV, das Hohner-Akkordeon-Orchester, der Karnevalverein „Die Käskuche“ sowie der Sängerbund. Der Musikverein Harmonie spielt ab 17 Uhr auf und ab 19 Uhr die Band „Wörner Cocktail“.

Die Band „B uncool“ feiert um 17 Uhr ihre Premiere beim „Grünen Baum“ und ab 20 Uhr starten in der Graf-Zeppelin-Straße „Super Flotsam Overdrive“ ihre Show gefolgt von „Jaycee“ ab 21 Uhr. Ab 20.15 Uhr sorgen „Dougie and the blind Brothers“ im Feuerwehrgerätehaus für Stimmung. zg