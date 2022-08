Erstes Rheinuferfest in Speyer geplant

Speyer. Willkommen bei Rheinkilometer 399 – willkommen am Speyerer Rheinufer! Genau hier steigt am Freitag und Samstag, 2./3. September zum ersten Mal das Rheinuferfest. Am Helmut-Kohl-Ufer, vom Platz der Stadt Kursk bis zum Alten Hammer, wird es beim bunten Programm einiges zu entdecken geben. So heißt es am Dienstagabend vollmundig in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

„Der Rhein ist eine der wichtigsten Wasserstraßen Europas und auch für Speyer in vielerlei Hinsicht von großer Bedeutung. Gerne möchten wir die Stadt näher an den Fluss bringen – ein Fest an der Uferpromenade erschien uns dafür besonders passend“, führt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler aus.

Das Rheinuferfest beginnt am Freitag, 2. September, um 16 Uhr. Los geht‘s mit Livemusik der Pop-Rockband „Juno 17“ aus Simmern im Hunsrück und ihrem modernen Crossover aus progressivem Rock und Pop. Ab 18 Uhr gibt es dann von der Pfälzer Party-Band „Grand Malör“ eine unkonventionelle Mischung aus Rock, Partymusik, Top-40-Hits und guter Laune.

Am Samstag, 3. September, beginnt das Fest bereits um 11 Uhr mit Bewirtung und Ständen. Auf dem Programm steht ab 16.30 Uhr Latin-Dance-Unterricht für Kinder von vier bis sieben Jahren von der Tanzschule Habaneando, gefolgt von einem Salsa-Schnupperkurs für erwachsene Tanzbegeisterte ab 17.30 Uhr. Um 18 Uhr startet dann eine Latin-Dance-Party für alle. Ab 19 Uhr bringt die Live-Band „Cover Up“,. die sich selbst als „Pforzheims beste internationale Coverband“ bezeichnet, viele große Momente der Musikgeschichte auf die Bühne.

Außerdem präsentieren an beiden Festtagen rund 20 Kunsthandwerker jeweils bis 20 Uhr ihre Waren. Während die Erwachsenen dort nach Herzenslust shoppen, können sich die Kinder im Kettcarparcours, beim Menschenkicker, Fußballdarts, Tischkicker, Jenga oder Kinderschminken verweilen.

Für leckere Getränke sorgen die einheimische Black Stork Braumanufaktur mit ihren kreativen Bierkreationen, die Schorlekönige und Mein Event, die Speyerer Allrounder für Events, die vielfältige Erfrischungen im Gepäck haben. Von der Speyerer Fleischboutique gibt’s Burger vom Feinsten, im Cooking Kids Club zaubern die Kinder des Vereins unter Regie des Speyerer Kochs Marc-André de Zordo tolle Speisen. zg