Um jeden Zentimeter gerungen

Reilingen. „Es ist super gelaufen“, freut sich Ralf Bräuninger nach dem Ende des Tauziehturniers. Wobei seine Freude sowohl dem herrlichen Herbstwetter, als auch der tollen Beteiligung – 20 Teams gingen auf dem Sportplatz hinter den Fritz-Mannherz-Hallen an den Start – als auch dem reibungslosen Verlauf der Veranstaltung galt, bei der die „Reilinger Buwe“ die Bewirtung der 200 aktiven Sportler und der Gäste übernahmen.

Ausrichter des Turniers mit internationaler Beteiligung war der Deutsche Rasenkraftsport- und Tauziehverband, bei dem Bräuninger unter anderem als Vizepräsident fürs Tauziehen fungiert. Am Start waren Jugend und Juniorentauzieher aus den Niederlanden, Belgien, der Schweiz sowie dem Gastgeber Deutschland am Start.

Das angekündigte Team aus Südafrika musste Corona-bedingt kurzfristig passen. Gestartet wurde in zwei Kategorien, der U 19, hier waren acht Teams gemeldet, und der U 23 mit zwölf Teams. Gezogen wurden nach dem Motto „Jeder gegen Jeden“.

Bräuninger, der von den „Reilinger Buwe“ kommend in der nationalen Verbandsarbeit aktiv ist, freut sich immer, hochkarätige Turniere in die Region holen zu können. Beispielsweise die Weltmeisterschaft, die 2024 in Mannheim ausgetragen wird.

In Reilingen siegt bei den U 19-Teams der TTV OKI aus den Niederlanden vor den Powerrangers aus Belgien und den Mertensmannen, gleichfalls Belgien. Das deutsche Team TSV Buch (Bayern) kam auf den 6. Platz. Bei der U 23 siegten die Powerrangers (Belgien) vorm TTV Heure (Niederlanden) und dem SZC Waldkirch aus der Schweiz. Der TSV Buch (6.), Dietenbach (8.), und Böllen/Philippinenburg (9.) kamen auf die Plätze. aw