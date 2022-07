Unfall mit Tanklastzug auf der A6 bei Reilingen - Fahrbahn nach Mannheim derzeit gesperrt

Reilingen. Auf der A6 bei Reilingen ist es zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und dem Rasthof Am Hockenheimring zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Fahrbahn der A6 in Fahrtrichtung Mannheim ist derzeit gesperrt. Der Verkehr wird am Autobahnkreuz Walldorf abgeleitet.

Nach Angaben eines Mitarbeiters vor Ort kam es im Baustellenbereich zu zwei Auffahrunfällen, bei dem auch ein Tanklastzug mit Gefahrgut beteiligt war.

Bei dem Unfall auf der A6 war auch ein Tanklastzug betroffen. © PR-Video

Nähere Informationen zum Unfallgeschehen liegen nach Polizeiangaben derzeit nicht vor. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sind im Einsatz - darunter die Feuerwehren aus Walldorf und Hockenheim.