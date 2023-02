Warum die Reilinger Straßenlaternen am Tag leuchten

Reilingen. Alle sprechen vom Energiesparen – und in Reilingen leuchten am helllichten Tag immer wieder die Straßenlaternen. Das sorgt verständlicherweise bei vielen Menschen in der Gemeinde für Verwunderung. Was seltsam anmutet, hat aber einen einfachen Grund.

„Zum Jahresauftakt hat die MVV Netze, die Netzgesellschaft des Mannheimer Energieunternehmens MVV, die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung übernommen und ist damit für die zuverlässige Funktion von rund 1200 Lichtpunkten im Ort verantwortlich“, erklärt Bauamtsleiterin Ramona Drexler.

Die Monteure arbeiten mit Nachdruck daran, die Mängelliste bei der Straßen-beleuchtung abzuarbeiten. © MVV

Die Monteure der MVV arbeiten seit Betriebsübernahme daran, die seit Monaten aufgelaufenen Mängel an der Straßenbeleuchtung zu beheben. Über den ganzen Ort verteilt seien Dutzende Lichtpunkte ausgefallen, sei es durch technischen Defekt oder Vandalismus. Eine Instandsetzung könne nur vorgenommen werden, wenn die Beleuchtung angeschaltet ist. Da mehrere Straßen an einem Schaltkreis hängen, leuchteten die Laternen meist gleich im ganzen Wohnviertel. Drexler warb um Verständnis für die vorübergehende Häufung der Wartungsarbeiten.

Anzeigen über den Ausfall einzelner Straßenlampen nimmt das Bauamt unter der Rufnummer 06205/95 22 13 oder per E-Mail, marina.schneider@reilingen.de, entgegen. Dabei sollte möglichst die Nummer der schadhaften Lampe mitgeteilt werden, die auf Augenhöhe in Form eines Aufklebers auf dem Laternenmast anzutreffen ist.