700 Grad Celsius: Schwetzinger Feuerwehr übt in Brandanlage

Die ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr Schwetzingen absolvierten eine sogenannte Heißausbildung mit der mobilen Realbrandanlage. In den Containern der Firma Feuercon konnten alle Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr Schwetzingen in verschiedenen Stationen ihr Wissen auffrischen und auch wieder einiges neues erlernen, heißt es in einem Pressebericht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gerade das Training mit echtem Feuer und Hitze ist für den Einsatz sehr wichtig. Die Ausbildung umfasste die Brandentstehung bis hin zum Vollbrand der Brandkammer. Ebenfalls wurde das Erkennen und Lesen von der verschiedenen Rauchschichten sowie einige Durchzündungen der Rauchschichten provoziert und erklärt. Bei Temperaturen bis hin zu 700 Grad Celsius musste auch die Schutzkleidung ihr Bestes geben. Bei dem zweiten Teil der Ausbildung wurde in einer weiteren Übung das Absuchen von Räumen unter Nullsicht sowie die Brandbekämpfung und Menschenrettung trainiert. Den Abschluss bildete das richtige Entkleiden nach einem Brandeinsatz.

Parallel zur Ausbildung musste die Feuerwehr Schwetzingen bei drei Veranstaltungen eine Brandsicherheitswache stellen und bei drei Alarmeinsätzen tätig werden. zg