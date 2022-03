Abgeordnete zum Ukraine-Krieg

Region. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci lädt mit dem SPD-Kreisverband Rhein-Neckar zur digitalen Veranstaltung „Angriff auf die Ukraine – wie reagiert Deutschland?“ am Donnerstag, 3. März, um 19 Uhr ein.

„Der Überfall Russlands auf den souveränen Nachbarstaat Ukraine ist eine Zäsur. Er ist ein Angriff auf unsere Weltordnung und wirft viele Fragen auf“, lädt Castellucci zur Diskussion mit dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag, Michael Roth, ein.

Die Veranstaltung findet per Videokonferenz „Zoom“ statt. Interessierte erhalten die Zugangsdaten nach einer Anmeldung per Telefon unter 06222/93 99 506 oder per E-Mail an lars.castellucci.wk@bundestag.de. zg

