Abschied von Prälat Traugott Schächtele in Schwetzingen

Beim Musikgottesdienst an diesem Sonntag, 19. März, um 11 Uhr in der evangelischen Stadtkirche in Schwetzingen nimmt die Gemeinde Abschied von einem ihrer Mitglieder: Es handelt sich um Prälat Traugott Schächtele, der während seiner Amtszeit vor allem die musikalischen Gottesdienste zum Zweiten Weihnachtsfeiertag wunderbar tiefsinnig gestaltet hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Amtzeit von Schächtele als Prälat (leitender Geistlicher) für Nordbaden endet zum 31. März. Aus seiner Wohnung in der Herzig-Villa in der Kurfürstenstraße sind er und seine Frau bereits ausgezogen, teilt die evangelische Kirchengemeinde mit.

Der scheidende Prälat wird unter dem Titel „Ver-rückt“ selbst die Predigt halten. Die Liturgie gestaltet er gemeinsam mit Pfarrer Steffen Groß.

Mehr zum Thema Weltgebetstag In Schwetzingen mahnen Christinnen zu Frieden Mehr erfahren Lutherhaus Weltgebetstag im Fokus beim Frauenkreis in Schwetzingen Mehr erfahren 18. März Kinofeeling in der Stadtkirche Mehr erfahren

Besonders ist auch die Musik in diesem Gottesdienst: Maria Karch (Violine) und Bezirkskantor Detlev Helmer (Orgel und Klavier) spielen Werke von Joseph Rheinberger, Theodor Kirchner, Heinrich Kaminski – und den Tango „A“ von Tamara Ibragimova. Bei diesem Tango handelt es sich um eine Schwetzinger Erstaufführung!

Tamara Ibragimova lebt als Komponistin in Ketsch und prägt gemeinsam mit ihrem Mann, dem Konzertorganisten Alexander Levental, die Kirchenmusik in der Stadtkirche seit Jahrzehnten mit. Sie wird auch selbst den Gottesdienst mitfeiern.

Im Anschluss an den Gottesdienst haben die Gemeindemitglieder beim Kirchencafé Gelegenheit, persönlich von Traugott Schächtele Abschied zu nehmen. zg