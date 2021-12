Alkoholverbot ab Samstag an vielen Orten im Rhein-Neckar-Kreis

Rhein-Neckar. Das Gesundheitsamt im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis hat in Abstimmung mit der Polizei ein Verbot ausgesprochen, an bestimmten Bereichen des öffentlichen Raums, Alkohol auszuschenken und zu konsumieren. Auch das Abbrennen von Feuerwerk ist in diesen Bereichen verboten worden.

Entsprechende Vorgaben sind bereits mit der baden-württembergischen Corona-Verordnung angeordnet worden.

In der dazugehörigen Allgemeinverfügung werden nun verschiedene öffentliche Plätze in insgesamt 25 Kommunen des Landkreises benannt, für die ein Alkoholverbot gilt. Ein Verbot für das Abbrennen von Pyrotechnik betrifft 30 Kreiskommunen. Beide Allgemeinverfügungen treten am morgigen Samstag, 11. Dezember, in Kraft.

Das Verbot des Alkoholkonsums und -ausschanks gilt auf den benannten Plätzen ab morgen und gilt, solange auch die Alarmstufe II in Baden-Württemberg gilt. Das Pyrotechnikverbot gilt für den Silvestertag (31. Dezember) und Neujahr (1. Januar). Beide Dokumente sind ab sofort unter dem Link www.rhein-neckar-kreis.de/bekanntmachungen abrufbar – dort können auch alle Kommunen und definierten Örtlichkeiten nachgelesen werden. Grundlage für beide Verbote ist der Paragraf 17b der baden-württembergischen Corona-Verordnung. Demnach seien laut Landratsamt die Gesundheitsämter verpflichtet, gemeinsam mit den betroffenen Städten und Gemeinden Verkehrs- und Begegnungsflächen in Innenstädten oder sonstigen öffentlichen Orten festzulegen, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten.

Aus dem Verbreitungsgebiet der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung sind folgende Kommunen vom Alkoholverbot betroffen:

Gemeinde Altlußheim:

Rathausplatz

Messplatz

Salier-Platz

Große Kreisstadt Hockenheim:

Zehntscheunenplatz

Marktplatz

Messplatz inkl. Ludwig-Grein-Straße

Fortunapassage

Karlsruher Straße (zwischen Oberer Hauptstraße und Schubertstraße)

Grillhütte, Areal um die Grillhütte

Rollschuhbahn

Brücke unter der B 291 beidseitig der Bahnlinie (Nähe Drogeriemarkt Rossmann, Verlängerung des Radwegs Albert-Schweitzer-Straße sowie gegenüber der Bahnlinie Nähe des Bolzplatzes Nord-West)

Gemeinde Plankstadt:

Rathausplatz

Helmlingplatz

alle Spiel- und Bolzplätze; Skater- und Dirtpark

Castelnau-le-Lez Anlage

1200-Jahr-Park; Vorplatz Vogelpark

Festplatz

Quartiersplatz Antoniusquartier

Bouleplatz

1250-Jahr-Hütte im Raingewannweg

Mehrzweckhallenparkplatz

Gelände Humboldtschule

Gelände Friedrichschule

Parkplatz Streitlach

Hasenpfad am Friedhof

Das Verbot, an Silvester und Neujahr Feuerwerk abzubrennen gilt für die folgenden Bereiche:

Große Kreisstadt Schwetzingen:

Schlossplatz komplett (zwischen Carl-Theodor-Straße 1 und Schlossstraße) inkl. Weg der Hofmusik (Zwischen Schlossplatz und Dreikönigstraße)

Mannheimer Straße / Kleine Planken (zwischen Dreikönigstraße und Wildemannstraße)

Außerdem wie beim Alkoholverbot:

Gemeinde Plankstadt: