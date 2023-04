Alvaro Soler holt Lara aus Schwetzingen in sein Team

Schwetzingen/Berlin. Da steht dieses zarte Mädel mit ihren zehn Jahren auf der Bühne und singt mit einer glockenklaren Stimme „Hey, Soul Sister“ von Train vor einem Millionenpublikum, als hätte sie nie etwas anderes gemacht: Laura Maria Adams Silva aus Schwetzingen hat am Freitagabend bei den sechsten „Blind Auditions“ (die Jury sieht einem beim Vorsingen nicht) bei der Sat.1-Fernsehshow „The Voice Kids“ derart für gute Laune und Stimmung beim Publikum im Studio gesorgt, dass es so kam, wie es kommen musste: Musiker und Jurycoach Alvaro Soler drückt den Buzzer und will Lara für sein Team. Er ist sofort hin und weg von der jungen Sängerin mit den strahlenden Augen.

Freut sich über ein starkes Mitglied in seinem Team bei "The Voice Kids": Alvaro Soler. Er ist am 6. August zu Gast bei "Musik im Park" im Schlossgarten Schwetzingen. © Tobias Ortmann

Und die leuchten noch viel mehr, als der spanisch-deutsche Popsänger („Magia“) ihr entgegenlächelt und zu ihrem Gesang begeistert mitgeht. Eine Glanzleistung. Mama Elma Fernanda Gehlen Adams, Papa Ricardo Silva und Bruder Adam Silva (8) sowie Tante Alice Gehlen Adams, Cousine Amanda Adams Martin (11) und Gabriel Adams Martin (8), die im Backstagebereich die Sendung verfolgen, sind zu Recht stolz auf Lara.

Dem Traum ein Stück näher

Die Tante ist es auch, die unsere Redaktion für Nachfragen erreicht. Denn zu dem Zeitpunkt sind Lara und ihre Familie gerade auf dem Weg nach Portugal, der Heimat des Papas. „Laras größter Traum ist es, Sängerin zu werden“, erzählt Alice. Diesem Traum ist die Viertklässlerin der Südstadt-Grundschule in Schwetzingen nun ein Stück nähergekommen. „Seit wann singst du“, wird Lara in der Sendung gefragt, die auch online über Joyn abrufbar ist. Sie erzählt, dass die mit sieben Jahren angefangen hat. „Im Kindergarten habe ich auch schon gesungen, das war aber eher nicht so gut“, entgegnet sie heiter, muss dabei selbst lachen und bringt damit auch die Jury mit Lena, Wincent Weiss, Smudo und Michi Beck von den Fantastischen Vier sowie Alvaro Soler zum Lachen. Lara – und da sind sich alle einig – versprüht mit ihrem Auftreten einfach gute Laune.

Singen ist nicht die einzige Leidenschaft der Schwetzingerin, die in Brasilien geboren wurde und seit 2015 in der Spargelstadt lebt. Sie übt zweimal in der Woche im Turnverein 1864 Hip Hop und nimmt in der Ballettschule von Susanne Menningen Unterricht. Sollte der Plan als Musikerin nicht aufgehen, möchte Lara Artistin werden.

Überraschung im Kofferraum

Aber erst einmal wird der Traum gelebt. Und dabei unterstützt sie ihre ganze Familie. „Ihre Familie ermutigte sie auch, sich bei ,The Voice Kids‘ zu bewerben“, erzählt Alice.

Die Einladung nach Berlin zu den „Blind Auditions“ war dann ganz besonders. Moderator Thore Schölermann überraschte die Schülerin nämlich in Schwetzingen. Er wartete im Kofferraum eines Seats an einem Weg neben dem Schlossgarten. Dort lief Lara in Begleitung ihrer Mama und dem Bruder vorbei. Aus dem Kofferraum heraus sprach Schölermann das Mädchen direkt an und bat um Hilfe. Lara öffnete die Heckklappe und war ganz aus dem Häuschen, als sie das bekannte Fernsehgesicht entdeckte.

Moderator Thore Schölermann ist nach Schwetzingen gekommen, um Lara mit der Nachricht zu überraschen, dass sie bei "The Voice Kids" auftritt. © Gehlen Adams

Nicht nur das wurde in der Show gezeigt. In einem kurzen Statement nach ihrem Weiterkommen gestand sie: „Vor dem Auftritt haben meine Beine ganz schön gezittert.“ Davon war auf der Bühne jedoch nichts zu spüren.

„Musik im Park“ fest eingeplant

Jetzt heißt es tüchtig üben für die nächste Sendung. Vielleicht erzählt Lara, die neben Deutsch auch Englisch und Portugiesisch spricht, Alvaro Soler noch ein bisschen was über Schwetzingen. Immerhin ist der Sänger hier am Sonntag, 6. August, um 19.30 Uhr bei „Musik im Park“ im Schlossgarten zu erleben. Lara hat sich auf jeden Fall schon Tickets gesichert, weiß ihre Tante Alice. Denn wenn der beliebte Musiker sie in sein Team bei „The Voice Kids“ holt, ist doch klar, dass auch sie ihn bei seiner Open-Air-Show im Sommer unterstützt – aus den Publikumsreihen oder, wer weiß, vielleicht sogar auf der Bühne. Was Lara kann, hat sie bereits bewiesen. Schwetzingen drückt ihr jedenfalls fest die Daumen.

