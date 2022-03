Amateure treffen auf Profis

Trofie sind kleine Hartweizennudeln, die vor allem in Ligurien gegessen werden. Man bekommt sie aber auch bei uns in den Supermärkten. Natürlich kann man stattdessen auch Spaghetti nehmen. Die Walnüsse lassen sich durch Pinienkerne ersetzen.

Zutaten für vier Personen: 400 Gramm Trofie, 100 Gramm Bärlauch, 40 Gramm Walnüsse oder Pinienkerne, 100 Gramm Parmesan oder Pecorino, etwa 100 ml fruchtiges Olivenöl, Salz

Zubereitung: Walnusskerne oder Pinienkerne ohne Fett in der Pfanne anrösten. Wenn sie leicht gebräunt sind, herausnehmen und auskühlen lassen. Dann im Mörser zerstoßen. Bärlauch waschen, trockenschleudern und kleinschneiden. Parmesan reiben. Nüsse, Bärlauch und die Hälfte des Parmesans kurz zu einer grob-sämigen Masse pürieren. Mit Olivenöl vermischen, vorsichtig mit Salz abschmecken. Trofie in Salzwasser abkochen, einen Löffel Nudelwasser in das Pesto geben. Trofie abschütten und mit ¾ Pesto vermischen. Zum Servieren restliches Pesto sowie restlichen Parmesan (oder Pecorino) über die Pasta geben.

Übrigens: Ganz ehrgeizige Köche zerstampfen Pesto im Mörser und pürieren es nicht. zg