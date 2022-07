Die Stadt Schrobenhausen und die Gemeinde Karlshuld liegen sage und schreibe 15 oder 16 Kilometer auseinander – also je nach Ausgangs- und Endpunkt, je nach Verkehrsmittel. Also wenn man den Lenbachplatz mitten in Schrobenhausen und den Karlshulder Volksfestplatz nimmt, wären es zu Fuß 14,6 Kilometer, mit dem Fahrrad und dem Auto 700 Meter mehr. Zum Schwetzinger Platz im Ortsteil

...