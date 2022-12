Ausbau nach Heidelberg voranbringen

„Die neue S-Bahn-Haltestelle Hirschacker zeigt: Die Verkehrswende schreitet auch im Rhein-Neckar-Kreis voran“, sagt Dr. Andre Baumann, Landtagsabgeordneter der Grünen aus Schwetzingen, in einer Pressemitteilung.

Aus Sicht von Baumann muss darüber hinaus auch die Zugverbindung über die Rheintalbahn nach Heidelberg dringend verbessert werden – nicht nur die Verbindung nach Mannheim oder Karlsruhe. „Man kann es leider nicht anders sagen: Die Verbindung mit Bus oder Straßenbahn von Neulußheim, Hockenheim oder Schwetzingen nach Heidelberg ist schlecht und für eine Ballungsregion unwürdig“, sagt Baumann.

Taktverdichtung angehen

Darum setzt er sich für eine bessere Schienenanbindung der Rheintalbahn nach Heidelberg ein. Bislang fahren nur sehr wenige Züge von Schwetzingen nach Heidelberg, die zudem auf dem Mannheimer Rangierbahnhof einen Fahrtrichtungswechsel vollziehen müssen, der wertvolle Minuten kostet.

„Kurzfristig gilt es die bestehende Verbindung mit Fahrtrichtungswechsel mit weiteren Zugverbindungen auszubauen“, sagt Baumann. „Sollten die dafür notwendigen Züge vorhanden sein, dann sollte diese Taktverdichtung zum nächstmöglichen Zeitpunkt stattfinden.“

Für den Bau einer Gleiskurve

Der Abgeordnete aus Schwetzingen setzt sich darüber hinaus seit seiner Wahl zum Direktabgeordneten des Wahlkreises Schwetzingen auch für den Neubau einer Gleiskurve in Mannheim-Friedrichsfeld ein, durch den ein längerer Zwischenstopp auf dem Rangierbahnhof Mannheim entfiele. „Dann könnten ruckzuck täglich tausende Menschen zwischen Neulußheim, Hockenheim und Schwetzingen mit einer schnellen Zugverbindung nach Heidelberg pendeln.“ Dies wäre ein großer Gewinn für die Region und würde auch das Verkehrsproblem in Heidelberg reduzieren. „Nur wenn der Öffentliche Nahverkehr attraktiv ist, lassen Menschen das Auto stehen und steigen auf Bus und Bahn um“, so Baumann. zg