Austausch mit Antalya

„Antalya trifft Schwetzingen“ hieß es dieser Tage für die Carl-Theodor-Schule. Sie empfing innerhalb des Projekts „Erasmus+“ Jugendliche aus der Türkei. Das Projekt fördert den Austausch europäischer Bildungseinrichtungen. Heide-Rose Gönner, Leiterin der Carl-Theodor-Schule Schwetzingen, konnte 14 Gymnasiasten, acht Lehrkräfte und die stellvertretende Schulamtsleitung aus Antalya begrüßen.

Die Schülerinnen und Schüler erlebten fünf Tage lang interkulturelles Lernen hautnah. Der Austausch von Gemeinsamkeiten, aber auch das Herausfiltern von Unterschieden standen dabei im Vordergrund. Es ging zudem darum, den persönlichen Horizont zu erweitern und neue Freunde zu gewinnen, heißt es dazu in einer Mitteilung der Schule.

Dies wird an die verantwortlichen Lehrerinnen, Dilek Ahmetas-Turan und Anne Bähr, in den Rückmeldungen aller Beteiligten mehr als bestätigt. Sowohl die türkischen als auch die deutschen Jugendlichen profitierten von den Erfahrungen im Unterricht und den gemeinsamen Aktivitäten. So gingen alle zusammen bei einer Gartenrallye im Schwetzinger Schlossgarten auf Spurensuche und erkundeten die Historie sowie Mythologie der kurpfälzischen Sommerresidenz. Die Vielfältigkeit der beruflichen Bildung erfuhren die Gäste hautnah bei einer spannenden Führung durch die Fachräume der Ehrhart-Schott-Schule.

Am Ende war klar: Das sollte keine einmalige Begegnung bleiben. Mit der Einladung für ein baldiges Wiedersehen in Antalya und vielen bleibenden Erinnerungen reiste die Erasmus-Gruppe ab, heißt es abschließend. zg