Autounfall mit zwei Verletzten an der Thoraxklinik in Heidelberg

Heidelberg. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagmorgen auf dem Besucherparkplatz der Thoraxklinik in Heidelberg-Rohrbach gekommen. Nach Informationen eines Mitarbeiters vor Ort wollte ein Autofahrer aus seinem BMW X1 heraus ein Parkticket ziehen. Dabei hat der Mann möglicherweise das Brems- und Gaspedal verwechselt. Das Auto hat stark beschleunigt, durchbrach die Schranke an der Einfahrt und prallte nach etwa 40 Metern mit hoher Wucht gegen einen geparkten Ford Kuga.

Fahrer und Beifahrerin des BMW zogen sich bei dem Unfall Verletzungen zu und kamen ins Krankenhaus. Auf dem Parkplatz wurde keine Person von dem Auto erfasst, allerdings prallte der getroffene Ford gegen einen weiteren BMW X1. Der Sachschaden liegt schätzungsweise bei rund 70.000 Euro. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt.