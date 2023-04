Bauen und Wohnen als Thema

Die CDU Schwetzingen lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger zu einer Diskussionsveranstaltung zum Themenbereich „Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung“ am Montag, 17. April, um 19 Uhr in die Gaststätte „Blaues Loch“, Zeyherstraße 3, ein. Als Referentin konnte die CDU die Landtagsabgeordnete und Vorsitzende des Ausschusses für Landesentwicklung und Wohnen, Christiane Staab, gewinnen. Staab ist Juristin und war von 2011 bis 2021 Bürgermeisterin der Stadt Walldorf. Seit 2014 gehört sie dem Kreistag an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das Thema Bauen und Wohnen beschäftigt viele Menschen und wir wollen daher mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Wie können wir gerade jungen Familien bei weiter hohen Immobilienpreisen und steigenden Zinsen den Traum vom Eigenheim ermöglichen? Wie können wir Bürokratie im Bausektor abbauen und Bauvorhaben beschleunigen? Was tun wir im Bereich sozialer und bezahlbarer Wohnungsbau? Welche Instrumente benötigen Kommunen, um ein besseres Leerstandsmanagement betreiben zu können? Wie entwickeln wir Schwetzingen hier weiter? Diese und weitere Themen können wir an diesem Abend diskutieren“, sagt der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Nils Melkus.

Nach einem Impulsvortrag durch Christiane Staab besteht die Möglichkeit zur Diskussion. zg