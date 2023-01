Belegschaft spendet für obdachlose Menschen

Die Spendensammler hatten in der Schwetzinger Zeitung von den Unterstützungsaktionen der „Heavens Fighter“ für Obdachlose und Hilfsbedürftige gelesen. Das gab ihnen einen guten Denkanstoß. Da war den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Firma Jünger + Gräter in der Robert-Bosch-Straße 1 schnell klar, dass sie auch mithelfen wollen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Über zwei Wochen lang im Dezember lief die groß angelegte Sammelaktion zur finanziellen Unterstützung des ehrenamtlichen Vereins, damit Mangelartikel wie Schlafsäcke, Isomatten, Nahrungsmittel oder wetterfeste Schuhe gekauft werden können.

Am Empfang des alteingesessenen Schwetzinger Unternehmens wurde eine Spendendose aufgestellt. Sogar einen eigenen Flyer für die Aktion gab es. Anna Andres und Svenja Hertlein sowie Markus Centmaier, der bei den „Heavens Fighter“ mitmacht, sowie Michael Mülbert von der Personalabteilung, kamen aber auch noch mit der Spendendose am Arbeitsplatz der Kolleginnen und Kollegen vorbei.

Mehr zum Thema Der Winter ist zurück (mit Fotostrecken) Winterwunderland in der Region - und spiegelglatte Straßen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Schwetzinger Straße Bauarbeiten in der Plankstadter Ortsmitte frustrieren Geschäftsleute Mehr erfahren

Auf jeweils einen gespendeten Euro der Mitarbeiter legte die Geschäftsführung von Jünger + Gräter zwei Euro drauf. Auch bei der Weihnachtsfeier war nochmals kräftig gesammelt worden. So kamen schließlich 3660 Euro zusammen, die jetzt an den Verein überreicht wurden.

Vor Ort bei den Betroffenen

Der erste Vorsitzende Peter Maurer freute sich riesig über die Finanzspritze. Die Helfer verteilen bei ihren Unterstützungsaktion, wie etwa im Herbst in der Awo-Begegnungsstätte in der Hebelstraße 6 (wir berichteten), Sachspenden und haltbare Lebensmittel sowie warme Kleidung. Die „Heavens Fighter“ mit ihren 20 aktiven Mitgliedern gehen dorthin, wo Hilfe benötigt wird, auf die Straße, in Fußgängerzonen und Randbezirke der Städte. Dafür kommt das Geld von J +G wie gerufen. vw