Bewährtes und Neues beim Spargellauf in Schwetzingen

Schwetzingen. Startschuss für die Anmeldung zum 12. Spargellauf in Schwetzingen: Ab diesem Mittwoch, 1. Februar, um 8 Uhr öffnet sich das Anmeldefenster für die zum Teil limitierten Startplätze bei dem beliebten Volkslauf am Sonntag, 23. April, in und um den Schlossgarten Schwetzingen. Das Anmelden funktioniert online unter www.spargellauf-schwetzingen.de und persönlich im Kundenforum dieser Zeitung in der Carl-Theodor-Straße 2 in Schwetzingen.

Die Teilnehmerzahlen für die Strecken über fünf und zehn Kilometer sind jeweils auf 500 beschränkt. Für Schüler (Jahrgang 2010 und jünger) gibt es einen Schülerlauf über 1200 Meter, der Kinderlauf (2016 und jünger) führt über 500 Meter. Am 23. April fällt dann der erste Startschuss um 9.45 Uhr für die Schüler. Dann erst folgt der Kinderlauf um 10 Uhr. Um 10.20 Uhr gehen die Fünf-Kilometer-Starter auf die Strecke, zehn Minuten später die Zehn-Kilometer-Läufer. Über die fünf Kilometer können auch Dreierteams starten.

Neu ist dieses Jahr ein Meldeschluss. Nach dem Dienstag, 18. April, 24 Uhr, sind keine Ummeldungen oder Startplatzübertragungen mehr möglich. Bei freien Startplätzen kann am Laufwochenende nachgemeldet werden. Die Startgelder sind gleich geblieben: 2 Euro für den Kinder-, 4 Euro Schüler-, 7 Euro Fünfer-, 10 Euro für den Zehnerlauf.

Spargellauf in Schwetzingen: Margareta Liebert hört auf

Eine größere Änderung wird es im Organisationsteam geben, denn Margareta Liebert wird nicht mehr mitwirken. Die engagierte Rentnerin war „Mädchen für alles“: Sie kümmerte sich um Finanzen, Sponsoren, Meldungen, Startnummernausgabe, Bestellungen sowie um die Preise für Siegerehrung. Und wenn es an einer Stelle klemmte, hat sie das Problem „gebügelt und gebürstet“ – so ihr eigenes Motto. Liebert trug entscheidend zur Erfolgsgeschichte dieser Veranstaltung bei. Da sie zunächst auch in Kursen Anfänger für die fünf Kilometer fit gemacht hat, hat sie eine große Fangemeinde in der regionalen Laufszene. Das Orga-Team wird versuchen, die Lücke durch neue Mithelferinnen zu schließen – Interessenten können sich jederzeit über die Homepage melden.

Doch warum hört Margareta Liebert auf? „Die Aufgaben wurde immer mehr und ich fühle mich einfach überfordert“, gesteht sie auf Nachfrage ehrlich ein und ergänzt: „Es wäre nun gut, wenn es Jüngere machen, die auch belastbarer sind.“ Und damit sich Interessierte als Helfer engagieren, wirbt sie für das Spargellauf-Team: „Es war eine tolle Erfahrung, von Anfang an im Team mitzuarbeiten. Die anfängliche Skepsis, ob es uns gelingt, diesen Lauf zu etablieren, war groß. Anfangs hatten wir noch gewettet, ob wir 300 Teilnehmer erreichen, und dann waren wir nach zwei Tagen ausverkauft! In den nächsten Jahren war die Startnummern dann schon nach Stunden vergeben. Es ist unglaublich, so einen Erfolg mitzuerleben, daran beteiligt zu sein – einfach grandios.“

Spargellauf in Schwetzingen: Malaika Mihambo als Helferin

Das ist nur ein kleiner Teil einer Erfolgsgeschichte, zu der aber auch persönliche Höhepunkte kommen. Margareta Liebert erinnert sich besonders an eine Sache, als sich die heutige Olympiasiegerin und Weltmeisterin Malaika Mihambo als Helferin gemeldet hatte: „Sie kam und fragte einfach: ,Was soll ich machen?‘ So bescheiden! Im Schlossgarten haben die Leute geschaut, einmal, zweimal: ,Das ist doch die Mihambo, nein?‘ Doch sie war es.“

Aber alles in allem habe ihr das Engagement rund um den Spargellauf viel Freude bereitet, so Liebert. „Ich habe sehr viele nette Begegnungen gehabt und freue mich immer, wenn mich Läufer, Sponsoren oder Helfer fragen, wann der nächste Spargellauf ist.“