Bläser spielen Adventslieder

Was wäre der Advent ohne die mächtigen Klänge der Posaunenchöre, die die vertrauten Lieder der Adventszeit in den Kirchen und auf den Plätzen erklingen lassen?

Am vierten Adventssonntag, 18. Dezember, um 11 Uhr bringen das Schwetzinger Blechbläserensemble und der Posaunenchor Schwetzingen-Oftersheim die Stadtkirche zum Klingen. Neben dem Adventskranz in der Stadtkirche als leuchtendem Mittelpunkt des Gottesdienstes bringt die Musik der Blechbläser, unterstützt von Detlev Helmer an der Orgel mit bewegenden Klängen ein zusätzliches Highlight. Die Bläser um Ralf Krumm lassen Adventslieder aus verschiedensten Musikepochen erklingen.

Liturgie und Predigt im Gottesdienst gestalten Pfarrerin Dr. Franziska Beetschen. zg