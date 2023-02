Bogy-Tag am Hebel-Gymnasium: Bewerbertipps aus erster Hand von Unternehmen

Schwetzingen. „Die Hebel-Schüler waren besonders engagiert und haben toll mitgemacht“, schwärmten Chanila Franz und Marco Schmittinger. Die beiden Vertreter des Unternehmens ABB hatten beim Bogy-Tag einen Workshop über Ausbildungsmöglichkeiten und Bewerbungen angeboten: „Was sollte man alles bei einem Bewerbungsgespräch vermeiden?“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Beispielfilm zeigt peinliche Pannen: Wenn beispielsweise das Handy klingelt – und der Bewerber sich dann auch noch davon ablenken lässt. Viele weitere, auch unerwartete Tipps lernten die Schüler der Jahrgangsstufe 1 nicht nur bei der ABB.

„Das war sehr informativ und nützlich“, meinte ein Schüler zu dem Bogy-Tag, „über die richtige Bewerbung habe ich mir bisher noch gar keine Gedanken gemacht.“ Bogy heißt Berufsorientierung am Gymnasium. Der Bogy-Beauftragte Hans Schreiner hatte wieder mehrere Unternehmen eingeladen, die den Schülern von den möglichen Studienkombinationen (Beispiel duales Studium) oder Ausbildung berichteten und vor allem ein Bewerbertraining durchführten. Es kamen Vertreter von ABB, Lidl, Polizei Mannheim, SAP, Sparkasse und der Mannheimer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft MVV an das Hebel-Gymnasium. „Oh weh, meine Allgemeinbildung ist nicht so gut“, stöhnte eine Schülerin, die über die Fragen bei einen Einstellungstest grübelte. Bei der Polizei lag dagegen der Schwerpunkt auf der Vorstellung des Berufsbildes und Vermittlung realitätsnaher Entscheidungssituationen für Polizeibeamte.

Mehr zum Thema Neurott-Gemeinschaftsschule Ketscher Schüler lernen ihre Zukunftsperspektiven kennen Mehr erfahren

Die hier vermittelten Informationen und Tipps zur Bewerbung, was Unterlagen, Auftreten, Kleidung und Gespräche betreffen, kamen bei den Hebelianern gut an. Für einige stellt sich aktuell die Frage, ob sie sich jetzt für ein duales Studium bewerben sollen, das dann in einem Jahr nach dem Abitur beginnen würde.