Brettersause in der "Bergdoktor"-Heimat auf weißen Schneisen

Es grünt so grün – und das zur besten Skifahrzeit: In den Tälern der SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental in Österreich machen Rennradfahrer bereits die ersten Frühlingskilometer. Doch keine Sorge: Skifahrer und Snowboarder kommen in der Heimat der Fernsehserie „Der Bergdoktor“ nach wie vor prima auf ihre Kosten – wir haben’s gerade getestet.

Um die 60 der 83 Bahnen sind aktuell noch geöffnet und führen von den neun Einstiegsorten Scheffau, Itter, Söll, Westendorf, Kirchberg, Brixen im Thale, Ellmau, Going und Hopfgarten in eines der größten Skigebiete der Welt, das in dieser Saison seinen 45. Geburtstag feiert. Über 200 der 270 Pistenkilometer lassen dabei nach wie vor Skifahrerherzen höher schlagen.

Die SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental bietet alpines Skivergnügen, auch wenn im Tal die Hänge bereits grün sind. © Bauroth

Der erste Eindruck lässt Wintersportler freilich vom Glauben abfallen: Die Talabfahrten sind weiße Schneisen auf den grünen Wiesen. Doch oben am Berg herrschen gute Pistenverhältnisse trotz Temperaturen im Plusbereich. Der Schnee wirkt griffig, teilweise allerdings schon am Vormittag etwas sulzig. Unsichere Skifahrer müssen noch konzentrierter bei ihren Schwüngen agieren als Könner, die keinerlei Probleme haben sollten.

Wer zum ersten Mal in der SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental unterwegs ist, wird ob der Auswahl an Abfahrten staunen. „Irrsinnig groß, irrsinnig vielfältig“ – dieses Versprechen hält die Region zu jeder Jahreszeit. Und im Winter bedeutet das: Es gibt so viel Abwechslung, dass es jeden Tag etwas Neues zu entdecken gibt. Auf sportliche Vielskifahrer warten zudem die SkiWelt-Tour (69 bis 84 Kilometer) oder sogar mit der KitzSkiWelt-Tour (88 Kilometer) die längste Skirunde der Welt – vorausgesetzt, die Schneeverhältnisse passen. Das Lässige: Hier lässt sich die SuperSkiCard (72 Euro für Erwachsene/53 Euro für Jugendliche/35 Euro für Kinder) nutzen, die auch im Salzburger Raum und den Kitzbühler Alpen gilt. Bedeutet in Zahlen: 21 Skiregionen mit 85 Orten und bis zu 2750 Pistenkilometern sowie über 900 Aufstiegshilfen können mit der Karte ausprobiert werden.

Mit kostenlosen Guides auf Tour

Wer das Skifahren und Snowboarden ohne ständiges Schilderschauen genießen möchte, dem sei ein Skiguide ans Herz gelegt. Auch hier punktet die SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental: Innerhalb der Skihütten-Gaudi-Wochen (noch bis 2. April) wird von Montag bis Freitag täglich ab 9 Uhr kostenloses Skiguiding mit Profis von 22 Skischulen für alle Übernachtungsgäste in der Region mit gültiger Wilder Kaiser Gäste-Card angeboten (mit Anmeldung). Und die Profis wissen genau, wo es welche Livemusik gibt: Von uriger Volksmusik, DJs und Elektro über Jazz und Boogie bis zu Rock und coolen Beats ist für jeden bei den Skihütten-Gaudi-Wochen der richtige Sound dabei.

Bei schönem Wetter genießen die Alpinfreunde die Musik zum Bergpanorama mit Ausblicken auf über 70 Dreitausender bis zum Großglockner von einer der Hüttenterrassen aus. Die Auswahl ist mit 80 Bergrestaurants enorm. Frühstücken lässt sich übrigens donnerstags am besten in Westendorf und Brixen. Hier starten die Lifte für Frühaufsteher ab 7.30 Uhr ohne Zusatzkosten. Gepaart mit den längeren Öffnungszeiten heißt das noch mehr Skivergnügen zum Saisonausklang.

Apropos Vergnügen: Die SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental bietet bis zum Saisonende am 10. April Familien Gratis-Skitickets ab drei Tagen für Kinder bis 15 Jahre an. Heißt: Kaufen Eltern mindestens ein Drei-Tages-Ticket, fährt der Spross gratis.

Und es kann noch mehr gespart werden: Männer carven dienstags und Frauen mittwochs mit Tages- oder Teiltageskarten zum Jugendtarif. Und zum 45. Geburtstag verteilt die SkiWelt noch einmal besondere Geschenke für diesen Donnerstag, 23. März: Im Online-Shop kosten die Skipässe für diesen Tag nur 45 Euro. Na dann: Ab auf die Piste!



Tipp: Fans der Blasmusik sind beim Festival Winterwoodstock (24. bis 26. März) mit 40 Kapellen und Bands in der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixen tal genau richtig.