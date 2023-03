Hier gibt es viel Raum für Genussmomente

Der Tiroler Kaiserwinkl ist geradezu paradiesisch für alle, die sich gerne in der Natur bewegen. Im Frühling, im Sommer und im Herbst bietet die Region abwechslungsreiche Wander- und Bikefreuden für jede Könnerklasse. Wassersportler haben ihr Revier genauso wie Golfer und Paraglider. Im Winter ist der Kaiserwinkl unter anderem ein Dorado für Skilangläufer. Und das Vierstern-Superior-Wellness- und Spa-Resort Alpina liegt mittendrin. Outdoor-Aktivitäten werden im Haus angeboten und koordiniert – auch Langlaufkurse. Diesen Winter, das sagt Seniorhotelchef Andreas Gruber, sah es damit allerdings nicht so rosig aus. Dort, wo sich normalerweise um diese Jahreszeit perfekt gespurte Loipen entlangziehen, grünt und blüht es bereits.

Weiß gezuckerte Gipfel sind jedoch noch beim Blick aus den Fenstern der Zimmer und Suiten des Hotels auszumachen. Die Luxussuite „Bergliebe“ im dritten Obergeschoss bietet zum Beispiel einen 180-Grad-Blick auf das beschauliche Kössen und die Alpen. Das 74 Quadratmeter große Appartement gehört zu den neuesten und größten im Alpina. Und am liebsten möchte man da gar nicht mehr raus! Die Räume sind großzügig, wohnlich und gemütlich. Schlichte Eleganz im alpenländischen Stil, in Naturtönen und Naturmaterialien gehalten, unterbreiten dem Gast ein Wohlfühlambiente. Breite Holzdielen und ein einfach per Klickschalter zu aktivierender Kamin mit Effektfeuer lassen Wohnträume Wirklichkeit werden – und dazu der Ausblick durch die bodenhohe Verglasung beziehungsweise von den Balkonen im Wohn- und Schlafbereich – einfach herrlich.

Für große Familien erweiterbar

Großzügig, modern, gemütlich: 74 Quadratmeter Platz bietet die Luxussuite „Bergliebe“, eines der neuesten Appartements im Hotel Alpina. Bis zu sechs Personen finden hier ausreichend Raum für entspannte Urlaubstage. Die Suite lässt sich zudem erweitern. © Alpina Kössen

Bis zu sechs Personen finden in der Luxussuite bequem Platz. Bei Bedarf – und die Nachfrage steigt diesbezüglich zunehmend – lässt sich das Appartement mit dem angrenzenden verbinden, sodass eine große Familie oder ein Freundeskreis mit bis zu zwölf Personen ausreichend Raum findet, gemeinsam Qualitätszeit mit genügend Intimsphäre zu verbringen. In der „Bergliebe“ gibt zwei Schlafzimmer (eines mit Stockbett), einen begehbaren Kleiderschrank und ein Badezimmer mit Doppelwaschbecken, Wanne und ebenerdiger Dusche. Bei Letzterer setzt blaue Illumination die geschmackvollen Versace-Fliesen und die in lässiger Crushed-Glas-Optik gehaltene Duschwand gekonnt in Szene. Eine Ausstattung mit Pfiff!

Keine Wunder, dass das Wellness- und Spa-Resort Alpina seit fünf Jahrzehnten zu den besten Häusern in der Region zählt. Dabei kombinieren die Grubers Bewährtes mit den Ansprüchen der heutigen Zeit. Immer wieder wird erneuert und modernisiert, ohne dabei den Charme des Hauses zu übertünchen. Denn das Alpina steht für familiäre Gastlichkeit und die drückt sich durch viele Details aus: Das beginnt bei den herzlichen Damen rund um Juniorchefin Sarah am Empfang, erstreckt sich über liebevolle Deko wie Herzanhänger an den Zimmertüren bis hin zu den persönlichen Begegnungen mit den Hoteleignern, etwa Andreas Gruber, der beim Abendessen auf einen Plausch vorbeischaut.

Hingucker: Die neu gestaltete Rezeption vom Alpina mit den freundlichen Ladys. © Alpina Kössen

Das Herzstück des Hotels Alpina ist und bleibt das kleinste Dorf Tirols inmitten des Hauses: Das Restaurant „Alt Tyrol“ ist der Inbegriff von Tiroler Behaglichkeit. Es wurde als Dorf gestaltet. Das Zentrum bildet der Dorfplatz mit einer einladenden Bar. Unter den Downlights in der Decke lassen sich hier selbst tagsüber gesellige Sternstunden verleben. Rundherum laden sechs Restaurants im Almhütten-Stil zu Genussmomenten ein, jede Einzelne ist dabei eine Besonderheit. Der Gast wählt, ob er zum Beispiel graziös in der Kaiserstube speisen möchte, rustikal in der Almstube oder mittelalterlich in der Schildknechtstube.

Wissenswertes Der Tiroler Kaiserwinkl erstreckt sich über die Orte Kössen , Walchsee , Schwendt und Rettenschöss. Gäste der Region erhalten von den Hotelbetrieben die Kaiserwinkl-Card. Mit dieser gibt es viele Vergünstigungen und Gratisangebote : www.kaiserwinkl.com.

erstreckt sich über die Orte , , und Rettenschöss. Gäste der Region erhalten von den die Kaiserwinkl-Card. Mit dieser gibt es viele Vergünstigungen und : www.kaiserwinkl.com. München , Innsbruck und Salzburg sind jeweils eine Autostunde entfernt. 40 Autominuten braucht man bis in die Ferienregion Wilder Kaiser.

, und sind jeweils eine Autostunde entfernt. 40 Autominuten braucht man bis in die Ferienregion Wilder Kaiser. Kontakt zum Hotel: Hotel Alpina ****s Wellness & Spa Resort, Familie Gruber, A-6345 Kössen , Telefon +43/5375/21 46, E-Mail: gruber@hotel-alpina.at, www.hotel-alpina.at

****s Wellness & Resort, Familie Gruber, A-6345 , Telefon +43/5375/21 46, E-Mail: gruber@hotel-alpina.at, www.hotel-alpina.at Pauschale Frühlingsgefühle (5. Mai bis 23. Juni 2023): Fünf Übernachtungen im Doppelzimmer „Morgensonne“, Halbpension, eine Flasche Hauswein zur Begrüßung im Zimmer – ab 499 Euro pro Person.

(5. Mai bis 23. Juni 2023): Fünf Übernachtungen im Doppelzimmer „Morgensonne“, Halbpension, eine Flasche Hauswein zur Begrüßung im Zimmer – ab 499 Euro pro Person. Pauschale Sommer-Bestpreis-Wochen (5. Mai bis 5. November 2023): Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer „Morgensonne“, Halbpension, eine Flasche Hauswein zur Begrüßung im Zimmer, musikalische Almwanderung und/oder Kräuterwanderung (je nach Wochenprogramm), 20 Prozent auf eine Spa-Anwendung nach Wahl bis 16 Uhr – ab 744 Euro pro Person.

(5. Mai bis 5. November 2023): Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer „Morgensonne“, Halbpension, eine Flasche Hauswein zur Begrüßung im Zimmer, musikalische Almwanderung und/oder Kräuterwanderung (je nach Wochenprogramm), 20 Prozent auf eine Spa-Anwendung nach Wahl bis 16 Uhr – ab 744 Euro pro Person. Tipp für Golffans: Sieben Golfplätze locken zum Spiel im Alpenpanorama. Einer der schönsten 18-Loch-Golfkurse Österreichs liegt wenige Meter vom Hotel Alpina entfernt. Das bietet besondere Golfleistungen: je 30 Prozent Greenfee-Ermäßigung im Golfclub Kössen und Golf- und Country-Club Lärchenhof sowie 35 Prozent im Golfclub Reit im Winkl .

Sieben Golfplätze locken zum Spiel im Alpenpanorama. Einer der schönsten 18-Loch-Golfkurse liegt wenige Meter vom entfernt. Das bietet besondere Golfleistungen: je 30 Prozent Greenfee-Ermäßigung im Golfclub und Golf- und Country-Club Lärchenhof sowie 35 Prozent im Golfclub . Die Bergszenerie ist treue Begleiterin beim Wandern, Mountainbiken, Schwimmen, Rafting, Canyoning, Tennis oder Reiten sowie bei vielen weiteren Highlights wie im Wassersportparadies Walchsee oder im Adventure-Club Kaiserwinkl. Des Alpina bietet ein umfangreiches Kurs- und Outdoorprogramm an.

Ob Frühstück, Jause oder Abendessen: Das Büfett mutet wie ein Schlaraffenland an. Es stehen Köstlichkeiten aus feinsten regionalen Zutaten sowie gute Tropfen aus dem Weinkeller auf dem Speiseplan. 140 regionale, reichhaltige Bio- und Vitalprodukte von heimischen Bauern und Qualitätslieferanten warten schon am Morgen auf Feinschmecker. Vegane und vegetarische Angebote sind selbstverständlich, genauso wie der Wunsch nach einem Cappucchino mit Hafermilch. Bloß gut, dass es im Haus ein modernes Fitnessstudio auf 400 Quadratmetern gibt. Da lassen sich ein paar Kalorien selbst dann abtrainieren, wenn das Wetter tatsächlich zu schlecht sein sollte, um aktiv frische Bergluft zu tanken.

Ein Bergsee – aber drinnen

Apropos Bewegung: Das Schwimmen in den Innen- und Außenpools (beheizt) wird getoppt vom Abtauchen im romantischen Indoor-Bergsee, der nach einem Gang in der Alpensauna herrlich erfrischend ist. Für Damen gibt es gesonderte „Schwitzstuben“. Auf kuschelig-warmen Wasserbetten vergisst man Raum und Zeit genauso wie bei einer Körperbehandlung. Entspannend und belebend zugleich geht es bei „Momente der Geborgenheit“ zu: Bei einem Orangenblüten-Meersalz-Bad samt Fruchtcocktail, einer Aromaöl-Ganzkörpermassage und einer Gesichtsmassage fällt auch der größte Stress von einem ab.

Für Familien gibt es einen eigenen Bereich, in dem Kinder Kind sein dürfen, ohne die Erwachsenen bei ihrem Wellnessgenuss zu stören.

Im Alpina in Kössen wird Herzlichkeit gezeigt und gelebt. © Hotel Alpina, Bauroth

Junge und junggebliebene Paare, Familien mit Kindern, Frauen, die mit der besten Freundin Wellnesstage genießen möchten, oder Männer, die mit dem Kumpel eine sportliche Auszeit verleben wollen – das Publikum im Hotel Alpina ist generationenübergreifend und reist mit vielseitigen Ansprüchen an. Und diese werden von Familie Gruber und ihrem Team mit Charme, Engagement und Herzblut erfüllt. 80 Prozent Stammgastanteil sprechen dafür, dass das Alpina alles richtig macht.