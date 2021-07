Buch kaufen und Flutopfern helfen

In Anbetracht der schlimmen Katastrophen in verschiedenen Regionen hat sich der Schwetzinger Autor Oskar Hardung entschlossen, den Erlös von 100 Büchern der neuen Ausgabe seiner „Lach- und Sachgeschichten“ zugunsten der Flutopfer zu spenden.

Die Bücher sind in Schwetzingen erhältlich in der Buchhandel Kieser, der Bücherinsel, der Touristinformation, der Printeria Media-Express, bei der Podologie Zieger, bei der Bäckerei Utz („Backstub“ im Hirschacker, im Café „Kleine Planken“, Mannheimer Straße) sowie beim Edeka-Markt Wolf „Nah und Gut“ und in Plankstadt beim Getränke Streck und in der „Wärtschaft“. Diese in Mundart geschriebenen Schwetzinger Geschichten eignen sich auch als Urlaubsmitbringsel oder kleines Geschenk unter Freunden, regt der Autor in seiner Pressemitteilung zum Kauf an. zg