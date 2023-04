Bürgerfahrt nach Bayern

Der Förderverein für Städtepartnerschaften Schwetzingen organisiert vom Freitag, 28. April, bis Montag, 1. Mai, eine Bürgerfahrt in die beiden Partnerkommunen Karlshuld-Neuschwetzingen und Schrobenhausen in Oberbayern – genau zum fünfjährigen Bestehen dieser beiden Partnerschaften.

Auf dem Programm stehen unter anderem Stadtführungen in Schrobenhausen mit Besichtigung des europäischen Spargelmuseums und des Lenbachhauses sowie in Neuburg/Donau, der Besuch des Donaumoos-Volksfests in Karlshuld sowie die Maibaumaufstellungen in Neuschwetzingen.

Kurzfristig sind einige Plätze (Doppelzimmer, Preis pro Person 229 Euro) frei geworden.

Interessenten bekommen nähere Infos per Telefon unter 0171/7 53 45 11 oder per E-Mail unter susihund@alpenjodel.de. ali