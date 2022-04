Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Kirschblütensonntag (mit Fotostrecken) Bummeln, schauen, genießen - ein schöner Tag in Schwetzingen

Besucher strömten am Sonntag in die Stadt und erleben Musik, Mode, Cocktails sowie Kulinarik: Der Kirschblütensonntag vom Stadtmarketing holte nach dem kurzen Winterintermezzo am Samstag den Frühling zurück.