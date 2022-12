Café Leisinger in Schwetzingen: Vom Geheimtipp zur Institution

Seit genau 20 Jahren gibt es das Café Leisinger in der Carl-Theodor-Straße. Und es ist schon seit Langem eine feste Größe im Schwetzinger Stadtbild. Innerhalb weniger Jahre haben es Silke Leisinger und ihr Team geschafft, zu einer Institution zu werden. Die Inhaberin hatte zu diesem Anlass am Vorabend des Jahrestags langjährige Mitarbeiter und gute Freunde eingeladen, um auf diesen runden Geburtstag anzustoßen. „Das sind Menschen, die mich ganz lange begleiten und immer da sind, wenn der Kittel brennt“, sagte Silke Leisinger stolz.

Seit 1996 leitet sie die 1955 gegründete Familienbäckerei und Konditorei in Plankstadt. Sechs Jahre später wagte sie den Schritt nach Schwetzingen: Am 13. Dezember 2002 war es soweit, als ein traditionelles Konditorei-Café unter dem Motto „Genuss auf höchster Ebene“ eröffnet wurde. „Damals haben wir ganz lange geplant“, erinnerte die Chefin an die Anfangszeit und dankte der Vermieterfamilie Lorentz für die lange und gute Zusammenarbeit. Die Neueröffnung fiel damals genau in die Phase, als Carl-Theodor-Straße und Bahnhofanlage umgebaut wurden und deswegen die Geschäfte nur schwer erreichbar waren. „Aber so konnten wir uns peu à peu steigern“, blickte Silke Leisinger zurück auf den Beginn einer wahren Erfolgsgeschichte. Denn schnell wurde aus dem Geheimtipp mit einem reichhaltigen Angebot an köstlichen Backwaren, leckeren Kuchen, Torten und Desserts, feinsten Pralinen sowie herrlichen Frühstücken und kleineren Gerichten ein Kundenmagnet – bis heute.

Erheblichen Anteil an diesem Erfolg habe ihr großartiges Team, betonte die Chefin: „Wir sind eine große Familie.“ Besonders würdigte sie die Treue, die Zuverlässigkeit, die Kreativität einiger ihrer langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Backstube, Küche, Büro und Service: Ihr großer Dank galt Michael Berlinghof, Kasia Gottwald, Iris Kirsch, Ildiko Retyi, Christian Schädel, Stefanie Schnur, Herbert Tippl und Hilal Yalcinkaya.

Auch die Kundschaft bekommt ein Dankeschön in Form von mehreren Jubiläumsangeboten.