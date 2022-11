Chancen nicht genutzt

Nach einer Serie von fünf unbesiegten Spielen setzte der Fußball-Landesligist SV 98 Schwetzingen nach der Niederlage im Nachholspiel gegen FV Nußloch auch die Auswärtspartie beim FC Türkspor Mannheim mit 3:5 (1:2) in den Sand. Allerdings spiegelt das Ergebnis nicht den Spielverlauf wider.

Die Gäste gingen durch Jacques Zimmermann früh in Führung (5.). Unmittelbar danach verhinderte Pfosten und Latte eine höhere Führung. „Wenn wir mit 2:0 in Führung gehen, sieht das Spiel ganz anders aus“, meint SV 98-Coach Seydou Sy, der zusehen musste, wie der Gastgeber durch Kadir Seker den Ausgleich erzielte (10.). Mikail Erdem düpierte die Schwetzinger Abwehr und erhöhte auf 2:1 (26.). Kurz vor dem Seitenwechsel setzte Fabian Wild einen Freistoß knapp am FCT-Gehäuse vorbei (44.).

Probleme nach der Pause

Gleich nach der Pause erhöhte Mustafa Azad auf 3:1 (48.). Die Gäste wurden stärker, spielten aber ihre sich bietenden Chancen nicht richtig aus. Nicolai Neugebauer (55.) und Kevin Rodrig (58.) vergaben. Ganz anders der FCT, der durch Can Aydingüli (65.) und Seker (67.) auf 5:1 davonzog. Die Spargelstädter zeigten aber Moral trotz des hohen Rückstands.

Nach Vorlage von Florian Djahini verkürzte Cedric Massoth auf 2:5 (78.). Schwetzingen blieb dran, doch außer dem Tor zum 3:5 (86.) gelang trotz weiterer Chancen keine Resultatsverbesserung. „Wir waren heute zu schwankend in unseren Leistungen und nicht effektiv genug. Auch haben wir die Zweikämpfe nicht richtig angenommen und bei den Kontern der Gäste nicht richtig aufgepasst“, hatte der Schwetzinger Trainer einige Kritikpunkte ausgemacht. „Es war insgesamt gesehen eine Partie auf Augenhöhe, in der am Ende die Mannschaft gewonnen hat, die ihre Chancen besser nutzte.“ Der SV 98 ist durch die zwei Niederlagen in Folge auf den siebten Tabellenplatz zurückgefallen.

SV 98: Boz-Rau, Wenz, Berisha, Wild, Neugebauer Aydin (62. Djahini) Zimmermann, Roderig (68. Cavdaro), Soultani (78. Massoth), Seibert (62. Wedrychowski).

Tore: 0:1 Zimmermann (5.) 1;1 Seker (10.) 2:1 Erdem (26.) 3:1 Azad (48.), 4:1 Aydingüli (65.) 5:1 Seker (67.), 2:5 Massoth (78.) 3:5 Djahini 86.