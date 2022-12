Daniel Born im Präsidium

Landtagsvizepräsident Daniel Born aus Schwetzingen wurde erneut vom Vorstand der SPD Baden-Württemberg ins Präsidium der Landespartei gewählt. Dem Präsidium gehören neben dem Landesvorsitzenden Andreas Stoch, seinen vier Stellvertretern, dem Generalsekretär und dem Landesschatzmeister drei weitere Mitglieder an, die so die zehnköpfige Landesspitze der Partei komplett machen. Eine Woche zuvor war Born schon in den Landesvorstand gewählt worden.

„Es bedeutet mit sehr viel, mit meinen Themen der demokratischen Teilhabe, bezahlbares Wohnen für alle und gute Kita weiter Verantwortung an dieser wichtigen Stelle zu übernehmen. Die SPD steckt voller Ideen für die Zukunft unseres Landes. Wir alle in der Partei sind gefordert, diese Ideen auf den Platz zu bringen“, so der Schwetzinger, der auch Co-Vorsitzender der Rhein-Neckar-SPD und Mitglied des Fraktionsvorstandes im Landtag ist.

Die Vorsitzenden der Schwetzinger SPD, Sabine Rebmann und Simon Abraham, freuen sich: „Dass mit Daniel ein Mitglied unseres Ortsvereins so viel Vertrauen auf Landesebene genießt und weiter dem Präsidium angehört, macht uns alle sehr stolz. Wir sind froh, dass wir ihn haben.“ zg