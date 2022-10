Decathlon nimmt in Schwetzingen nächste große Halle in Betrieb

Die Entwicklung von Decathlon in Schwetzingen als Erfolgsgeschichte zu beschreiben, ist eigentlich maßlos untertrieben. „Es ist eine unglaubliche Geschichte.“ Dieser Satz von Oberbürgermeister Dr. René Pöltl trifft es schon besser. Gesagt hatte er es während des Baustellenfests, zu dem der französische Sportartikelriese – längst der größte Arbeitgeber in der Stadt – am Montagnachmittag auf

...