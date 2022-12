Die Atmosphäre gibt es nur hier am Schloss in Schwetzingen

Das Ende naht. Doch natürlich ist es im Falle des 11. kurfürstlichen Weihnachtsmarktes in Schwetzingen und dessen finalen Wochenendes mitnichten eines mit Schrecken, sondern eines mit viel Freude und zahlreichen wertigen Angeboten.

Besonders der Kunsthandwerkermarkt im Ehrenhof des Schlosses hat am vierten Adventswochenende wieder einige besondere Neuerungen zu bieten. So verkauft zum Beispiel Margarete Eichhorn in ihrem Stand Handgefertigtes aus Ton „und ein bisschen Papier“, wie sie mit einem Lachen hinzufügt. Sie war die vergangenen Wochenenden noch in Ladenburg auf dem Weihnachtsmarkt vertreten.

Dominik Wiesner, Maja Messmer, Fabian Weckert, Max Giesel und Holger Schäfer am Stand der KJG Schwetzingen. Diese hat unter anderem Pulled Pork Burger im Angebot und macht Werbung für ihr Zeltlager im nächsten Sommer, in das unter anderem auch die Erlöse fließen. © Dorothea Lenhardt

Irina Plönißen aus Waldbrunn-Schollbrunn im Odenwald bietet Stoffwaren wie Relax- und Lesekissen an. „Ich suche mir immer schöne Märkte im Internet raus“, erklärt sie ihre Vorgehensweise. So wollte sie schon vor Jahren mal nach Schwetzingen kommen, aber erst der Umzug in die Nähe hat es diesmal möglich gemacht. Und für die Kunsthandwerker lohnt sich Schwetzingen immer, wie viele betonen. Denn von den Betreibern heißt es fast unisono: So eine Atmosphäre gibt es nur hier.

Öffnungszeiten: Freitag, 17 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag, 12 bis 21 Uhr; auf dem Schlossplatz jeweils bis 21.30 Uhr.