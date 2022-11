11. Kurfürstlicher Weihnachtsmarkt Schwetzingen – Die Aussteller dieses Wochenendes

Schwetzingen. Vom 24. November bis 18. Dezember sind der Ehrenhof und der Schlossplatz in Schwetzingen erfüllt von Glühweinduft und Lichterglanz. Immer von Donnerstag bis Sonntag lässt es sich zwischen den Buden bummeln, schlemmen und shoppen. Ein Besuch lohnt sich dabei nicht nur an einem einzelnen Tag, denn das Programm wechselt wöchentlich. Es gibt insgesamt 128 Aussteller an vier Wochenenden. Die Kindereisenbahn ist immer da, ein Kinderkarussell und die Maroni-Lokomotive ebenfalls.

Gleich bleiben dagegen die Öffnungszeiten. Der Kunsthandwerkermarkt im Schloss Ehrenhof ist Donnerstag und Freitag, 17 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag, 12 bis 21 Uhr geöffnet, auf dem Schlossplatz kann Donnerstag und Freitag, 17 bis 21.30 Uhr, Samstag und Sonntag, 12 bis 21.30 Uhr flaniert werden. Außerdem sind die Geschäfte an allen Adventssamstagen bis 18 Uhr geöffnet und kostenloses Parken ist möglich.

Was am ersten Wochenende des Schwetzinger Weihnachtsmarkts geboten ist:

Die Partnerstädte sind am ersten Wochenende, 24. November bis 27. November vertreten und sorgen mit landestypischen Produkten sowie Speisen für ein nationales und internationales Flair.

Vom Kindertraumbaum sind nur am Samstag, 26. November, von 12 bis 16 Uhr, auf dem nördlichen Schlossplatz Höhe Brauhaus Wünsche für Kinder abzuholen. Spenden mit dem Verwendungszweck „Kindertraumbaum“ können an die Sparkasse Heidelberg, IBAN DE86 6725 0020 0009 1409 05 überweisen werden.

Erstes Wochenende 24. bis 27. November, die Aussteller und ihre Angebote:

Aussteller Ehrenhof:

Latrache – das Terrakottahaus (Geschenke aus dem Orient)

Steffen (Mode, Schmuck, Kerzen, Accessoires)

Strolchi Tierhilfe Oftersheim

Hurrelmann (Mützen, Hüte, Schlauchschals, Stirnbänder und Ansteckblumen

St. Thomas Schwetzingen (selbst hergestellte Holzarbeiten, Weihnachtsdeko, Geschenkartikel)

Yildirim (Essige, Öle, Liköre, Seifen, Salze, Pralinen, Marmeladen, Gewürze, Deko)

Böcher (Geschenkartikel)

Becker (weihnachtliche Deko)

Licht (weihnachtliche Deko, Geschenke)

Roll (weihnachtliche Deko)

Köhler (Eigenherstellung aus Wolle und Filz)

Büsing-Schmidt (in Handarbeit hergestellte Naturseifen und Pflegeprodukte)

Laghrida (Tee, Gewürze, Bio Arganöl, Bio Schwarzkümmelöl und Naturkosmetik aus Arganöl)

Chandler (Seifen und andere Produkte aus der Provence)

Becker (weihnachtliche Dekoartikel)

Heuser (Mode aus Wolle und Taschen)

Göck (Puppen, Teddys, Accessoires)

Binner (Dekoartikel)

Hartwig (Schmuckstücke aus Gold und Silber, Edelsteinschmuck)

Bobrowski (Handtaschen, Mäppchen, Schlüsselanhänger, Deko)

Seßler (Laubsägearbeiten, Filzdeko)

Frohberg (Körnerkissen für Kinder

Wellnessartikel für Erwachsene)

Geiger (Goldschmiedearbeiten)

Wieskotten (Keramik, Naturfloristik)

Mühlhäuser (handgefertigte biologische Kerzen)

Stahl (handgesiedete Pflanzenseifen, Badekosmetik, Dekoartikel)

Heiler (Zauber aus Märchenwolle und Filzarbeiten)

Janssen (alles für den Hund und diverse Kleinigkeiten)

Meschke (Weihnachtsfloristik und Weihnachtsdekoration)

Weber (Wurst, Schinken, Käsespezialitäten aus dem Allgäu)

Gimber (Lamm- und Schaffelle)

Opondo (afrikanische Kunst)

Freund (Deko, Schmuck, Taschen)

Templin (eigene Liköre, Obst, Gemüse und weihnachtliche Deko)

Krause (handmade Kinderkleidung)

Mollenhauer (handgefertigter Schmuck)

Kim (Eigenherstellung von Lampen, Möbeln, Schachteln aus Hanji)

Ehrhardt (Unikate aus Treibholz und Edelsteinschmuck)

Forster (handgefertigte Glasperlen, Glasschmuck und Etageren aus altem und neuen Geschirr)

Caritas (selbsthergestellte Deko)

Reitze (selbstgenähtes aus beschichteter Baumwolle)

Kurfürstenstube Am Schlosseingang (Glühwein, Softgetränke, Speisen)

Blick aufs Schloss. © Dorothea Lenhardt

Aussteller Nördlicher Schlossplatz:

Peter‘s Germanenspieß (Germanenspieß, Kastaniensaumagen, Pfälzer Bratwurst, Glühwein und Pfälzer Qualitätsweine)

Lions Club Schwetzingen (Glühwein, heißer Apfelsaft und ein neues Glücksrad mit Preisen)

Fairway-Weihnachtsmarkt (Pulled Pork im Fladenbrot, Brezeln, Glühwein und andere Getränke für einen guten Zweck)

Partnerstadt Wachenheim (Sektausschank, Sektpräsente, Sektpralinen)

Straußenhof Walldorf (Wurst und Fleisch vom Strauß, Glühwein, Kinderpunsch, Waffeln, verschiedene Artikel aus Straußenfedern und Straußeneiern)

Partnerstadt Spoleto (italienische Spezialitäten)

Sven Timrott (Pestos, Essige und Vinaigretten)

Tischmacher Weine (Flammkuchen, Glühwein, Weine und Sekt)

Kappeller Event‘s (Waffel-, Glühweinspezialitäten, Weinbar)

Crêperie & Catering 3 Kronen Katharina Schreiner (süße und herzhafte Crêpes, Mini-Linzertorten)

Kaffeehaus Schwetzingen (Superfries, Churros, Glühwein, Punsch, andere Getränke)

Michael Schneckenberger (verschiedene Bratwurstsorten, Steak, Kartoffelpuffer, Pommes, Käsespatzen)

Partnerstadt Lunéville (französische Spezialitäten)

Falke Exklusive (Spanferkelbrötchen, Steakbrötchen, verschiedene Bratwürste, Glühwein, Feuerzangenbowle, andere Getränke)

Partnerstadt Schrobenhausen (bayerische Spezialitäten)

Marktstube Walldorf Peter Steinmann (Wildspezialitäten, Glühwein, andere Getränke)

Metzgerei Markus Fessler Odenheim (Rindfleischbrötchen, Pizza)

Partnerstadt Karlshuld-Neuschwetzingen (bayerische Spezialitäten)

Partnerstadt Pápa (ungarische Spezialitäten)

Pitsches P. Solert (Chili Con Carne, Feuerwurst, Fischbrötchen, Glühwein, Punsch, heißer Apfelsaft, heiße Cocktails, andere Getränke)

Imkerei Jürgen Ullrich (Honig, Erzeugnisse aus eigener Imkerei, Met)

Bounour‘s Patisserie (Patisserie Orientale, Nana Minztee, Mokka, Falafel Sandwiches)

Aussteller Südlicher Schlossplatz:

Oliver Ritter (Skulpturen, Feuerschalen)

Der Korbmacher & Schnitzer Edmund Gehrlein (Handwerkskunst)

Maria Zimmermann (argentinische Spezialitäten)

Maloussidis Catering Cake and Roll (Baumstriezel, Bubble Waffeln, Waffelröllchen, Glühwein, warmer Apfelsaft, heiße Schokolade, Kaffee, andere Getränke)

Schaustellerbetrieb Heil (Süßwaren, gebrannte Mandeln, Schokofrüchte, Popcorn, heiße Maroni)

Aposto Schwetzingen (typische Weihnachtsmarktspezialitäten, vegane Küche, Glühwein und andere Getränke)

Reisegewerbe Heiko Geyer (Bubble Waffeln süß und herzhaft, alkoholfreie Getränke).

Laternenführungen werden an den Samstagen, 25. November, 2., 9. und 16. Dezember, jeweils 17 Uhr: www.visit-schwetzingen.de.