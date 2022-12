Die Hofmalerin von Kurfürst Carl Theodor

Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg laden am Sonntag, 18. Dezember, um 14 Uhr zu einer Sonderführung ins Schwetzinger Schloss ein: „Aus Liebe zur Kunst“ erzählt über die Hofmalerin Catharina Treu – passend zum diesjährigen Themenjahr der Staatlichen Schlösser und Gärten „Liebe, Lust, Leidenschaft. Leben in Schlössern und Klöstern“, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kurfürst Carl Theodor war ein Förderer der Künste: Er gründete die Kunstakademie Mannheim und verpflichtete hochrangige Bildhauer, Architekten, Maler - und Malerinnen wie Catharina Treu. 1769 ernannte er sie zur Hofmalerin. Die Künstlerin verfolgte einen ungewöhnlich modernen Lebensstil für das 18. Jahrhundert. Mehr über den höfischen Kunstbetrieb und Catharina Treu erfahren Besucher am Sonntag bei einem Rundgang durch das Schloss (das Bild zeigt ein von Treu gemaltes Stillleben).

Ein Stillleben von Catharina Treu - Leihgabe Alte Pinakothek München © SSG/Weischer

Erwachsene zahlen 12 Euro, Ermäßigte 6 Euro und Familien 30 Euro. Maximal 15 Personen können an der eineinhalb bis zweistündigen Führung teilnehmen. zg

Mehr zum Thema Staatliche Schlösser und Gärten Restaurierter Laubengang im Schlossgarten Schwetzingen eröffnet Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Schwetzingen Nach Restaurierung: Laubengang im Schwetzinger Schlossgarten wieder geöffnet Mehr erfahren Schwetzingen Splett eröffnet Laubengang Mehr erfahren

Info: Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Nummer 06221/65 88 80, service@schloss-schwetzingen.de.