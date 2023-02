Die Linke: Jessica Tatti zu Gast

Der Ortsverband der Partei Die Linke lädt zum etwas verspäteten Jahresauftakt am Freitag, 24. Februar, um 19 Uhr in die Gaststätte „Blaues Loch“ in die Zeyherstraße nach Schwetzingen ein.

Die Mitglieder des Ortsverbandes freuen sich dabei auf die Bundestagsabgeordnete Jessica Tatti, heißt es in einer Pressemitteilung. Tatti ist Bundestagsabgeordnete und Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales des Bundestages und war von 2014 bis 2017 Stadträtin in Reutlingen.

Ein Schwerpunkt an diesem Abend wird unter anderem die Kommunalpolitik sein. Welche Forderungen und Vorstellungen Die Linke haben und wie diese tatkräftig in den Kommunen umgesetzt werden können, soll thematisiert werden. Der Stadtverband möchte alle interessierten Schwetzinger einladen, an der Veranstaltung teilzunehmen und gerne Fragen an Jessica Tatti und den Stadtrat Werner Zieger zu stellen.

„Jessica Tatti freut sich mit dem Ortsverband zusammen auf einen guten Austausch mit den Menschen vor Ort“, betont Werner Zieger abschließend in der Pressemitteilung der Linken. / zg