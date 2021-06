Digitale Corona-Impfnachweise: Diese Apotheken aus der Region sind schon dabei

Schwetzingen. Wer vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind, kann sich seit Montag in der Apotheke einen digitalen Impfnachweis besorgen. Die Apothekerverbände bitten allerdings um Geduld. Die Zahl der teilnehmenden Apotheken sei in den ersten Tagen aus technischen und organisatorischen Gründen begrenzt. Die Website mein-apothekenmanager.de soll anzeigen, welche Apotheke vor Ort den digitalen Impfpass anbietet.

AdUnit urban-intext1

Aus Schwetzingen und der Region sind jedoch schon etliche Apotheken zu finden. Die Liste wächst jedoch kontinuierlich. Der aktuelle Stand ist online unter Mein-Apothekenmanager.de abzufragen.

Eine Übersicht, welche Apotheken aus der Region rund um Schwetzingen schon dabei sind:

In Schwetzingen: die Dreikönig Apotheke, die Mayerhof Apotheke sowie die Nord-Apotheke

In Plankstadt: die Schubert-Apotheke

AdUnit urban-intext2

In Oftersheim: die Kurpfalz-Apotheke, die Mozart-Apotheke, die Hardtwald-Apotheke

In Brühl: die Sonnen Apotheke, die Perkeo Apotheke, die Carl-Theodor-Apotheke, die Rohrhof Apotheke,

AdUnit urban-intext3

In Ketsch: die Neue Apotheke, die Markt-Apotheke, die See Apotheke

AdUnit urban-intext4

In Eppelheim: die Rhein Neckar Apotheke, die Central Apotheke, die Apotheke im Ärztehaus

In Hockenheim: die Rochus Vital Apotheke im Globus, die Linden-Apotheke, die Stadt Apotheke Hockenheim, die Wasserturm-Apotheke

Digitaler Impfpass als freiwillige Ergänzung zum Impfheft

Der digitale Nachweis ist eine freiwillige Ergänzung des weiter gültigen gelben Impfheftes aus Papier. Deutschland setzt damit ein Vorhaben der Europäischen Union um. Dafür wurden einheitliche Details eines Zertifikats vereinbart, mit dem man Impfungen, Tests und überstandene Covid-19-Erkrankungen nachweisen kann. Die App soll als Beleg bei gelockerten Corona-Beschränkungen eingesetzt werden können und zur Sommerferienzeit Reisen in Europa erleichtern.

Der Nachweis wird in einem sogenannten QR-Code aus schwarzen und weißen Quadraten hinterlegt, der künftig in der Regel mit dem zweiten Impfgang im Impfzentrum oder beim Arzt ausgehändigt wird. Der Code kann dann mit Handy-Apps eingescannt und vorgezeigt werden. Neben der App CovPass und der Corona-Warn-App des Bundes wird der Nachweis von Mittwoch an auch über die Luca-App möglich sein. Die Kassenärztliche Vereinigung betonte, es werde aus technischen Gründen nicht sofort einen flächendeckenden Start in den Praxen geben.

Zentrale Impfzentren des Rhein-Neckar-Kreises stellen auch Digitale Impfnachweise aus

Seit Montag stellen auch die Zentralen Impfzentren (ZIZ) des Rhein-Neckar-Kreises digitale Impfnachweise aus - also die ZIZ in Heidelberg, Sinsheim und Weinheim. Personen die bereits in einem der ZIZ geimpft wurden, erhalten in den kommenden Tagen und Wochen einen Brief mit einem QR-Code, mit dem sie den Impfnachweis in einer App freischalten können.