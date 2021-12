Ehemaliges Pfaudler-Areal: Besuch auf der Großbaustelle „Schwetzinger Höfe“

Routiniert knabbert der Baggerführer mit dem langen Greifarm in luftiger Höhe an der Dachkonstruktion der Werkhalle. Er weiß genau, wo er die Metallschienen durchzwicken muss, damit sie so herunterfallen, wie er es möchte. Noch steht die östliche Außenwand der großen Pfaudler-Werkhalle an der Scheffelstraße. „In wenigen Tagen wird davon fast nichts mehr zu sehen sein“, schätzt Herbert Rabl.

...