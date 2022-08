Ehrenamtliche Helden stehen beim TV Schwetzingen im Mittelpunkt

Schwetzingen. Ursprünglich sollte es „nur“ ein Helferfest werden, um all jenen zu danken, die sich für den Turnverein 1864 ehrenamtlich engagiert haben – auch während der schwierigen Corona-Zeit bei vielen Aktionen. Am Ende wurde es unter dem Motto „Heldenparty“ ein rauschendes Sommerfest der TV-Familie mit vielen Gästen aller Generationen.

„Wir wollen heute unsere Corona-, Sport,- Arbeits-, Alltagshelden und noch viele mehr feiern“, sagte TV-Vorsitzender Athi Sananikone eingangs und begrüßte nahezu 300 Mitglieder und Gäste – unter anderem aus der Politik, dem Sport und der Vereinswelt. Sein Dank galt all den Trainern, Abteilungsleitern, Vorstandsmitgliedern, Helfern, Schaffern und sonstigen Unterstützern, ohne die es nicht gehen würde, den Übungs- und Spielbetrieb sowie die vielen Aktionen des größten Schwetzinger Vereins zu gewährleisten.

Athi Sananikone nannte unter anderem die Arbeitseinsätze im Clubhaus und auf dem Sportplatz, die Nikolausaktion, die Online-Faschingsturnstunden, das inklusive Angebot „Open Sporty Sunday“, die Ehrungsmatinee, die Renovierung der Lore-Eichhorn-Halle, die Planung des Beachfeldes, den Spargelsamstag, die Turnfesttage in Reilingen oder die Hilfsgütersammlung für die Ukraine.

Kinder sorgen für Gänsehaut

Ganz besonders freute er sich, dass der Einladung zu dem Fest rund um das TV-Clubhaus über 60 ukrainische Gäste gefolgt waren und einen schönen Abend verlebten. Viele von den Kindern waren mit ihren Müttern oder Großmüttern schon mehrmals beim „Open Sporty Sunday“ von TV Schwetzingen und HG Oftersheim/ Schwetzingen dabei, wodurch auch der Kontakt zustande kam. Sie brachten nicht nur viele Leckereien für das Kuchenbüfett mit, sondern auch einige tolle musikalische Beiträge aus ihrer Heimat – von Sängerin Anna Dobler und einigen Kindern dargebracht. „Da hatte ich echt Gänsehaut, die Dankbarkeit war zum Greifen“ – so ging es nicht nur TV-Vorstandsmitglied Annika Staudt. Auch Dr. Olena Molnar von der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Rhein-Neckar bedankte sich beim TV für die Gastfreundschaft und freute sich auf weitere Begegnungen.

Bei den Mitmachangeboten mischten sich die großen und kleinen ukrainischen Gäste unter die TV-Familie, hatten Spaß beim Kinderschminken, bei den Ballspielen oder beim Handtaschenweitwurf, den dann auch Irina mit über 16 Metern gewann. Derweil stießen die vom stellvertretenden Vorsitzenden Gerhard Weik geführten Rundgänge durch das im Umbau befindliche Clubhaus und das Außengelände auf große Resonanz. „Da habt ihr aber schon einiges geschafft“, lobte nicht nur Ehrenmitglied HP Müller.

Pokal für Brigitte Weik

Bevor dann die HG-Band loslegte, stand noch eine besondere Auszeichnung an: Den Saal des Clubhauses hatte der TV zur „Heldenhalle“ umbenannt, in der sich alle Helfer der wichtigsten Aktionen in den vergangenen beiden Jahre ihre „Belohnung“ in Form eines Stempels abholen durften. Und wer die meisten auf seiner Karte hatte, wurde schließlich zum „TV-Held des Jahres“ gekürt – wobei es bei der Premiere eine Heldin war: Brigitte Weik erhielt den Kristallpokal vom Vorsitzenden Sananikone: „Du hast unfassbar viel für den TV geleistet, großen Dank dafür.“

Dann begann die Party mit der HG-Band and Friends, die mit Hits wie „Lena“, „Hulapalu“, „Auf uns“, „Viva la Vida“ oder „Let me entertain you“ für Stimmung sorgte. Die Stammsänger Tobias Kreichgauer und Michael Zipf bekamen zu später Stunde prominente Verstärkung durch Gastgeber Athi Sananikone.

Das war der Schlusspunkt unter einer gelungenen Premiere, wie auch Landtagsabgeordneter und Staatssekretär Andre Baumann befand – genauso wie Bürgermeisterstellvertreter und TV-Ehrenmitglied Hans-Peter Müller: „Es war einfach ein toller Abend“, lobte er. Und er war nicht der Einzige, der sich eine Wiederholung im nächsten Jahr wünscht.