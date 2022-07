Ein Hauch von New Orleans

Das Kaisertafel-Trio zauberte am Freitagabend auf Einladung der Jazzinitiative Schwetzingen das musikalische Feeling von New Orleans auf den Schlossplatz in Schwetzingen.

In typischer Besetzung mit Sousafon, E-Gitarre und Trompete präsentierte das Trio viele eingängige Jazz-Hits auf wunderbar entspannte und hochmusikalische Art und Weise. Man fühlte sich in die Südstaaten-Metropole des Jazz versetzt. Besonders vergnüglich waren die speziellen und witzigen Soundeffekte des Sousafonspielers, der unter anderem die südamerikanische Cuica mit seinem Instrument imitierte. Alle drei Musiker boten sehr interessante und ausgefeilte Soli. Kurzum: ein in jeder Hinsicht tolles musikalisches Vergnügen, das dem Publikum sehr gut gefiel.

An diesem Freitag, 8. Juli, geht es um 19 Uhr weiter mit dem LaSala -Saxofonquartett vor dem Palais Hirsch – der Eintritt ist frei. zg