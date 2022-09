Ein Hauch von Südafrika im Schlosszirkel

Einer der beliebtesten Chöre aus Südafrika ist zu Gast in Schloss Schwetzingen: Am Donnerstag, 15. September, um 18 Uhr gibt der Lesedi Show Choir gemeinsam mit den Moko-Chören aus Heidelberg ein Konzert im festlichen Jagdsaal.

Mit ihren Liedern, Tänzen und ihrer Trommelmusik bringen die Musikerinnen und Musiker südafrikanisches Flair nach Schwetzingen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Zur Untermalung wird es einen inhaltlichen Vortrag geben.

Energie pur aus Südafrika – dafür steht der Lesedi Show Choir aus Ratanda. Aufgrund der Apartheid leben dort ausschließlich schwarze Südafrikanerinnen und Südafrikaner. Als Township gehört Ratanda zum „weißen“, südafrikanischen Heidelberg. Gemeinsam mit den Afrikachören des Vereins Moko aus Heidelberg am Neckar laden die jungen Musikerinnen und Musiker am Donnerstag, 15. September, zu einem Konzert ins Schwetzinger Schloss ein. Verbunden mit energievoller Trommelmusik und traditionellen Tänzen bringen sie geistliche Lieder, aber auch Songs, die den Alltag im Township beschreiben, auf die Bühne. Der historische Veranstaltungsort, der Jagdsaal im südlichen Zirkelbau des Schlosses, verleiht dem Konzert einen feierlichen Rahmen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Der Heidelberger Verein Moko zur Förderung der Musik, Kunst und Kultur Afrikas kooperiert seit vielen Jahren mit dem Lesedi Show Choir und unterstützt das Projekt, das der Leiter des Lesedi Show Choir, Thabang Mokoena, während der Corona-Pandemie ins Leben gerufen hat: „Bokamoso Home“. Es ermöglicht vielen jungen Musikern, sich auf einer Farm beruflich zu qualifizieren.

Zum Abschluss des Abends sind die Gäste eingeladen, die Kunst-Ausstellung „Chapungu. Stories in Stone – An African Perspective of Family“ im Schlossgarten zu besichtigen. Sie zeigt 50 eindrucksvolle Shona-Skulpturen von zeitgenössischen Künstlern aus Simbabwe.

Das Konzert beginnt um 18 Uhr (Einlass: 17.30 Uhr) und dauert etwa eineinhalb Stunden. Der Eintritt für das Konzert ist im Garteneintritt enthalten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es gibt keine Bewirtung oder Pause. zg