Eine schöne Reise beim Schwetzinger Lichterfest

Schwetzingen. Wo trifft man elffache Weltmeister im Formationsstepptanz, eine Geigenvirtuosin par excellence, in Barockkostümen gewandete Herrschaften und einen Herzblutpfälzer mit Scharfsinn an einem Abend? Auf dem Lichterfest im Schlossgarten Schwetzingen.

Die Breakdance-Show begeistert. © Bauroth

Dabei waren das Ensemble „Penguin Tappers“ mit ihrer Tap-Dance-Show, die „Voice of Violin“ Katharina Garrard mit ihrem Crossover aus Pop und Klassik, die Damen und Herren des „Churfürstlichen Hofstaats Schwetzingen“ und Comedian Christian „Chako“ Habekost nur wenige der zahlreichen Protagonisten, die in der einstigen Sommerresidenz des Kurfürsten Carl Theodor für ein unvergleichliches Spektakel für Generationen sorgten.

Vor der Hauptbühne ist gut was los... © Bauroth

Die sonst grüne Ruheoase verwandelte sich am Samstagabend in ein gigantisches Erlebnisparadies. Der richtig heiße Sommer der vergangenen Tage legte glücklicherweise eine Pause ein und auch die Wolken hielten dicht, sodass bei dennoch 27 Grad Celsius etliche Gäste noch spontan die Tageskassen nutzten. Das führte zum Auftakt um 17 Uhr zu langen Schlangen etwa am Haupteingang, später am Abend gab es selbige dann auch hier und da vor den WC-Anlagen.

Die Besucher erlebten eine wunderbare Stimmung, die schöner nicht hätte sein können: Mit Einbruch der Dunkelheit spiegelten sich in den Wasserflächen der Brunnen und des Sees unzählige Lichter. Große Pylone, hunderte LED-Strahler, Lampions und um die 2000 kleinen Flammenschalen sowie bunte Solar-Lampione schufen eine atemberaubende Parkatmosphäre.

"African Drums" vom Trommelpalast Mannheim in Action. © Bauroth

Wandelnde Stelzenläufer und Feen machten die Magie perfekt. Viele Familien nutzten die Möglichkeit für den abendlichen Ausflug. Auf der Kinderbühne vor der Orangerie alberte Clown Beppo mit seinen Freunden. Beim Bungeerun neben den großen Hüpfburgen galt es, nicht nur schneller als der Mitstreiter zu sein, sondern auch gegen das starke Rückzugsseil anzukämpfen. Die Gaudi war entsprechend groß, wenn das Seil gewann . . .

Jazzer-Urgestein Aart Gisolf und seine Freunde passten mit chilligen Melodien perfekt in die Pfälzer Wein-Lounge am Minervatempel. Die „Asparagus Big Band“ des Musikvereins Stadtkapelle Schwetzingen sorgte dagegen für ordentlichen Wumms und flotten Swing am großen Weiher. Dem stand die United States Army, Europe and Africa Band & Chorus mit ihrem satten Sound in nichts nach.

Das Festivalgelände, auf dem in dieser Woche Musik im Park startet, war teilweise so gut besucht, dass die Tore kurz geschlossen wurden, bis wieder ein paar Gäste weiterwandelten. Klar: Nach "Chako" Habekost war Partytime mit "Me and the Heat" angesagt - und die Lokalmatadoren haben viele Fans, die natürlich mitfeiern wollten.

Das Lichterfest kam einer schönen Reise gleich – einmal in die Vergangenheit und zum anderen in die weite Welt: Zwischen dem afrikanischen Trommelwirbel des „Afrodrums Trio“ entführte der „Historische Tanzkreis Bensheim“ mit seinen eleganten Schrittfolgen in die Zeit des Kurfürsten. Apropos Eleganz: Die bewiesen die Tänzerinnen und Tänzer des Ballettstudios von Barbara Benkeser aus Schwetzingen, die sich unter Apollos Augen grazil bewegten - dafür gab es immer wieder eine Menge Applaus.

Wie im Orient fühlten sich die Besucher im Innenhof der Moschee, wo passend zum arabischen Ambiente die „Dahlia Showgirls“ Schleiertänze zeigten. Bei türkischem Tee fand hier die Shisha-Lounge regen Zuspruch.

Ganz in weiß hieß es im Seepferdchengarten: Hier trafen Fans der Elektobeats auf den Mannheimer DJ Coshi und groovten bei House- und Clubmusik in die lauschige Nacht.

Die Ballerinas der Ballettschule von Barbara Benkeser bekommen viel Applaus für ihre Vorführungen. © Bauroth

Der "Historische Tanzkreis Bensheim" entführt mit Tänzen in die Zeit des Kurfürsten Carl Theodor. © Bauroth

Das "Kakerlaki"-Clowntheater bei der Orangerie unterhält Familien. © Bauroth